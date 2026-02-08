Что происходит с организмом, если пить мало воды: объяснение врача

Недостаточное потребление воды может серьезно навредить здоровью / © pexels.com

Недостаточное потребление воды может иметь серьезные последствия для организма — настолько, что после этого хочется заменить утренний кофе стаканом обычной воды.

Об этом говорится в материале unilad со ссылкой на Metro Online.

Эксперт рассказала, как именно реагирует тело, когда ему не хватает жидкости, и почему обезвоживание опаснее, чем кажется на первый взгляд.

Есть определенная «золотая норма» потребления воды в день, однако она отличается в зависимости от возраста и индивидуальных особенностей человека. Например, детям от четырех до восьми лет рекомендуют выпивать около 1,2 л воды в день. В то же время людям в возрасте от 60 лет следует ориентироваться на 1,6-2 л в сутки.

Но что происходит, если эти характеристики не выполняются?

В интервью Metro Online врач Надира Авал объяснила, как организм реагирует на нехватку воды в ежедневном рационе.

Мозг

По словам врача, при обезвоживании уменьшается объем крови, что приводит к снижению кровотока в мозг. Чаще это проявляется в виде головной боли.

Рот, кожа и губы

«Когда организм обезвожен, выработка слюны уменьшается, из-за чего появляется чувство сухости или липкости во рту», — пояснила врач. Она добавила, что губы тоже становятся сухими и могут трескаться.

Кроме того, кожа теряет упругость и выглядит менее увлажненной. Один из простых способов проверить уровень обезвоживания — так называемый «щипковый тест».

«Необходимо слегка ущипнуть кожу на тыльной стороне ладони и отпустить. Если она не возвращается быстро в привычное положение и будто бы торчит, это может свидетельствовать об обезвоживании», — объяснила специалист.

Уровень энергии

Усталость — один из ключевых признаков нехватки воды. Когда организму не хватает жидкости, ему приходится прилагать больше усилий для выполнения базовых процессов, что приводит к ощущению истощения и недостатка энергии.

Так что если вы чувствуете себя вяло, но это не связано с недосыпанием, вполне вероятно, что организму просто не хватает воды.

В крайних случаях сильное обезвоживание может привести даже к потере сознания из-за падения АД, предостерегает врач.

«При появлении таких симптомов важно немедленно начать устранять обезвоживание. В большинстве случаев легкий или умеренный недостаток жидкости можно компенсировать увеличением потребления воды. Однако в тяжелых ситуациях или уязвимых группах населения — в частности у маленьких детей и пожилых людей — может потребоваться медицинское вмешательство», — подытожила экспертка.

