Что происходит с телом во время марафона: объяснение экспертов

Марафон

Марафон – это серьезное испытание для организма, даже для подготовленных бегунов. Дистанция в 42,2 км вынуждает тело работать на грани возможностей, вызывая целый ряд физических и даже психологических изменений.

Об этом говорится в материале LAD Bible.

При забеге организм переходит в режим перегрузки. Он активно расходует запасы гликогена, теряет жидкость и электролиты, а также частично разрушает мышечные волокна. Все это приводит к сильной усталости и истощению после финиша.

Сразу после марафона большинство бегунов сталкиваются с болью в мышцах. Больше всего страдают икры и бедра - они воспаляются и могут судить. Также повышается уровень биомаркеров повреждения мышц, и на полное восстановление может потребоваться около недели.

Распространенным явлением являются судороги и боли в суставах. Причины – переутомление, обезвоживание или недостаток электролитов. Наибольшая нагрузка приходится на колени, голеностопные суставы и бедра.

В то же время, марафон может вызвать так называемую «эйфорию бегуна». При длительной нагрузке организм вырабатывает эндорфины, серотонин и норадреналин, которые улучшают настроение и дают ощущение подъема.

Однако после финиша этот эффект быстро исчезает. Уровень «гормонов счастья» падает, и человек может испытывать апатию или эмоциональный спад – это нормальная реакция организма.

Интересный факт: во время марафона бегуны могут временно уменьшиться в росте. Это связано с потерей жидкости и погрузкой на межпозвонковые диски. После восстановления водного баланса рост возвращается в норму.

Также за время забега тело получает десятки тысяч микроударов. В среднем марафон — 55–65 тысяч шагов, и каждый из них создает нагрузку на позвоночник и суставы. Со временем организму становится все сложнее справляться с этими ушибами, что и приводит к усталости и изменению осанки.

Несмотря на все эти нагрузки, при правильной подготовке марафон несет и пользу — но он всегда остается серьезным стрессом для организма.

