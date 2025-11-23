ТСН в социальных сетях

Пара в постели / © pixabay.com

Что происходит с вашим мозгом во время секса — объяснение медика

Гинеколог объяснил, какие процессы запускаются в мозге во время секса и оргазма.

Секс влияет не только на тело – во время интимной близости в мозге происходит активная химическая реакция, способная изменять эмоции, настроение и уровень стресса.

Гинеколог Саччидананда Майти из медицинского центра Pall Mall рассказал, что во время секса мозг переживает целую волну процессов, делающих опыт таким приятным, передает LADbible.

По его словам, в момент оргазма организм переходит в состояние резких физиологических изменений. Мозг получает мощный выброс дофамина, окситоцина и эндорфинов – химических веществ, связанных с чувством счастья, расслабления и эмоциональной близости. Именно поэтому секс может оказать положительное влияние на психическое здоровье, снижать уровень напряжения и усиливать связь с партнером.

Активизируются также участки мозга, отвечающие за мотивацию и удовольствие — те же, что реагируют, когда человек завершает интенсивную тренировку или ест что-нибудь вкусное. Это формирует интенсивное чувство наслаждения, сила которого в значительной степени зависит от качества сексуального опыта.

В то же время, некоторые зоны мозга во время секса временно «выключаются». В первую очередь это участки, связанные с тревожностью, самоконтролем и чрезмерным анализом ситуации. Такая особенность помогает полностью сосредоточиться на ощущениях и отключиться от повседневных переживаний.

Эксперт отмечает, что во время оргазма в мозгу будто запускается «вечеринка»: активные центры, отвечающие за эмоции, удовольствие, движение и воображение, в то время как системы тревоги берут паузу. Это позволяет как парам, так и людям, практикующим соло-секс, получать значительный психологический эффект от интимности.

Помимо секса, положительно влиять на мозг может и обычный физический контакт. Сексолог Джиджи Энгл объясняет, что объятия и нежное прикосновение могут вызывать схожие эмоциональные реакции — уменьшать стресс и способствовать так называемой регуляции, когда нервные системы двух людей синхронизируются. Нехватка соприкосновения, по ее словам, может даже негативно влиять на продолжительность жизни.

