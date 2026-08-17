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Что происходит с яйцом во время варки: почему одно получается жидким, а другое — крутым
Эксперты рассказали, что происходит с яйцом во время варки.
Казалось бы, приготовить яйцо – одно из самых простых кулинарных дел. Однако даже несколько минут могут кардинально изменить его консистенцию: желток останется жидким, станет кремовым или полностью утвердится. Дело не только во времени варки, но и о том, как под влиянием температуры изменяются белки.
Об этом пишет egeszsegkalauz.hu.
Яичный белок примерно на 90% состоит из воды, а остальные – это разные белки, в частности овальбумин, овотрансферрин и авидин. Во время нагревания они изменяют свою структуру – этот процесс называется денатурацией.
Белок начинает сворачиваться при температуре 60–65 °C. Белки желтка обычно затвердевают при более высокой температуре — около 65–70 °C. Именно поэтому во время короткой варки белок уже может быть готов, тогда как желток остается жидким. Если яйцо готовить подольше, затвердеет и желток.
В результате также влияют размер яиц, их количество в кастрюле и температура воды. Если положить сразу много холодных яиц в кипящую воду, она на время остынет, поэтому время приготовления изменится.
Становится ли яйцо более полезным после термической обработки
Нагрев не «уничтожает» все питательные вещества яйца. Белки только изменяют структуру и становятся более доступными для пищеварительных ферментов, поэтому организму легче их усваивать.
Термическая обработка также изменяет свойства авидина – белка, который в сыром яйце может связывать биотин и препятствовать его усвоению.
В то же время часть витаминов, в частности A, D и E, относительно устойчивы к нагреванию, поэтому при умеренной термической обработке значительное их количество сохраняется.
Вареное яйцо — безопаснее
Приготовление яйца имеет большое значение и с точки зрения пищевой безопасности. Сырые яйца могут содержать патогенные микроорганизмы, в частности сальмонеллу. Достаточная термическая обработка помогает уничтожить потенциально опасные бактерии и снизить риск пищевого отравления.
Так что вареное яйцо, омлет или яичница — это не только вопрос вкуса и желаемой консистенции. Приготовление изменяет структуру продукта, улучшает усвоение белков и делает его более безопасным для потребления.
Почему желток иногда становится зеленоватым.
Если яйцо переварить или после приготовления медленно охлаждается, вокруг желтка может появиться зеленовато-серый ободок. Это результат химической реакции между серой из белка и железом из желтка.
Такой цвет может выглядеть не очень аппетитно, но сам по себе не говорит о том, что яйцо испортилось. Чтобы снизить вероятность появления ободка, после варки яйца следует быстро охладить.
Ранее мы писали, что яйца могут быть частью здорового рациона, если употреблять их умеренно . Они содержат полноценный белок, холин, витамины A, D, B12, селен и другие полезные вещества. Регулярное употребление яиц помогает дольше ощущать сытость, поддерживать мышцы и снабжать организм важными питательными веществами. Желток содержит лютеин и зеаксантин, которые важны для здоровья глаз. В то же время яйца содержат холестерин. Для большинства здоровых людей одно яйцо в день не составляет проблемы, однако людям с повышенным холестерином или сердечно-сосудистыми заболеваниями количество яиц в рационе следует согласовать с врачом.