Все об астероиде-убийце, который уничтожил динозавров

Около 66 млн лет назад жизнь динозавров закончилась в пламени. Астероид диаметром около 12 км, летевший со скоростью 43 000 км/ч, врезался прямо в Землю.

Об этом идет речь на портале Live Science.

Что произошло с астероидом, размером с гору Эверест

Когда он столкнулся с Землей «с энергией, примерно в 8 млрд раз больше, чем энергия ядерной бомбы времен Второй мировой войны, астероид, по сути, испарился», — рассказал профессор-исследователь и содиректор Центра жизнеспособности планетарных систем Техасского университета в Ости.

Что известно об астероиде, который врезался прямо в Землю / © pixabay.com

Астероид превратился в «мелкую пыль, попавшую в верхние слои атмосферы и осевшую» по всей планете.

«В течение десятилетий пыль от астероида оседала, образуя то, что ныне известно как иридиевая аномалия — тонкий слой горной породы, содержащий в 80 раз больше иридия, чем любая другая часть земной коры», — говорит Гулик.

Хотя иридий в большой концентрации содержится в астероидах, в наружной оболочке Земли он практически отсутствует. Это ключевое доказательство, связывающее 66-миллионно-летний слой с астероидом, убившим динозавров.

Возможно, единственным известным фрагментом астероида является частица размером с семена кунжута, найденная Фрэнком Кайтом, геохимиком из Калифорнийского университета в Лос-Анджелесе. Кусочек породы обнаружили в образце керна, добытом у Гавайев, сообщил Кайт в журнале Nature в 1998 году. Больше крошечных обломков якобы обнаружили в 2022 году, но это заявление не было подтверждено рецензированием.

«Нам придется иметь большую удачу, чтобы найти больший кусок», — сказал Гулик.

Но если бы мы его нашли, ученые смогли бы узнать больше о «процессе шока», который пережил сам астероид, и сделать еще более точные оценки давления и температуры, которым он подвергался, например.

Астероид оставил после себя и другие подсказки о своем путешествии, в том числе огромном кратере, который образовался, когда гигантская скала столкнулась с Землей. Приблизительно 180 км в диаметре и около 20 км в глубину, кратер Чикшулуб в нынешней Мексике носит огромный шрам от астероида. Названный в честь городка близ центра столкновения, кратер был скрыт горными породами и отложениями, смещавшимися в течение десятков миллионов лет, а значительная его часть скрыта под Мексиканским заливом. Но с поверхности все еще видна дуга карстовых воронок вдоль части его края, образовавшихся в ослабленном известняке.

Темный слой, что видно на этом фото, известен как иридиевая аномалия

Темный слой, виден на фото, известен как иридиевая аномалия — тонкий слой горной породы, знаменующий вымирание в конце мелового периода и содержащий в 80 раз больше иридия, чем любая другая часть земной коры.

Удар также вызвал цунами высотой почти полтора километра, которое двигалось через весь океан со скоростью 143 км/ч. Массивные волны оставили следы на морском дне — так называемые «мегабрижи», которые были высотой из пятиэтажного дома и сохранились глубоко под Луизианой. Сейсмическое исследование показало, что вода, образовавшая эти ряби, пришла со стороны кратера Чикшулуб.

Кроме гибели несчастных созданий в непосредственной близости от места падения астероида и последующего цунами, удар повлек ряд других разрушительных последствий, в том числе смертоносный кислотный дождь и глобальный огненный шторм. Но, возможно, самым разрушительным было массивное облако обломков, охватившее Землю, резко охладившее планету, заблокировавшее солнечный свет и фотосинтез, что привело к разрушению пищевой цепи (хотя продолжительность этой «ядерной зимы» является предметом дискуссий). Общепризнано, что астероид и его последствия явились причиной вымирания нептичьих динозавров и в конечном итоге уничтожили около 75% видов на Земле.

Убивший динозавров астероид врезался в то, что сейчас является Мексикой, создав кратер Чикшулуб, который составляет 180 километров в диаметре и около 20 км вглубь.

Что произошло, когда астероид-убийца динозавров врезался в Землю?

«Выброс энергии походил на ведение тотальной ядерной войны, снова и снова, 10 000 раз», — сказал планетарный ученый и доцент Университета Калгари Алан Гильдебранд.

Гильдебранд был соавтором статьи, в которой в 1991 году было опубликовано открытие кратера Чикшулуба, и эта работа предоставила важные доказательства, связывающие кратер со смертью динозавров.

Гильдебранда не удивляет, что астероид уничтожил большую часть жизни на Земле.

