Что произойдет с телом при взрыве атомной бомбы: объяснение эксперта

Ядерный эксперт объяснил, что происходит с человеческим телом при взрыве атомной бомбы.

Алекс Веллерштейн – историк науки и специалист по ядерному оружию, профессор Технологического института Стивенса. Недавно он рассказал WIRED, как работает радиация, происходящая в момент ядерного взрыва и какие последствия имели удары США по Хиросиме и Нагасаки во время Второй мировой войны.

Атомная бомбардировка остается первым и единственным случаем применения ядерного оружия против городов. Взрывы уничтожили огромные территории, мгновенно убили десятки тысяч человек, а еще тысячи умерли впоследствии из-за лучевой болезни.

Объясняя, что происходит при взрыве атомной бомбы, Веллерштейн дал пошаговое описание влияния радиации и ударной волны на человека.

Он отметил: «Первое, что вы увидите, если вообще увидите, это невероятная яркость. Вместе с ней приходит мощная радиационная вспышка. Если вы достаточно близко, мгновенно получите большую дозу радиоактивных частиц - гамма-лучей, бета-частиц и проходящего через тело другого. Для бомбы в Хиросиме смертельная доза радиации охватывала радиус примерно 1,2 км. Если вы оказываетесь в этой зоне, вероятность выжить очень низкая. Даже находясь вдали от эпицентра, вы все равно можете получить значительное облучение. Хотя для большинства типов ядерного оружия это не самая большая угроза, но тоже опасно».

Ядерный взрыв / © Pixabay

После радиации, говорит эксперт, человек ощущает экстремальное тепло.

«Поверхность огненного шара на мгновение становится горячее Солнца. Если вы в прямой видимости, это будто Солнце внезапно оказалось прямо рядом. Слишком близко – и вы буквально можете испариться. Большинство людей в Хиросиме и Нагасаки не испарились, но получили тяжелые ожоги».

Веллерштейн отмечает: на расстоянии от «нулевой точки» строения могут быть либо полностью уничтожены, либо почти полностью разрушены.

«В первую долю секунды после взрыва огненный шар перегревает воздух. Этот перегретый слой движется наружу – это и есть ударная волна. Она накатывается на землю, катится вдоль нее и толкает все, что встречает. Чем дальше — тем слабее, но даже на ощутимой дистанции волна достаточно сильна, чтобы наносить огромные разрушения. В Хиросиме на расстоянии около 300 метров давление взрыва было достаточно, чтобы снести почти любое здание. Уцелевшие сооружения, например знаменитый Купол атомной бомбы, были фактически выпотрошены».

Купол Генбаку — единственное устоявшееся после ядерного удара по Хиросиме здание. После войны его сохранили как символ надежды на мир и призыв к запрещению ядерного оружия.

Напомним, Трамп заявил, что США «достаточно скоро» проведут ядерные испытания.