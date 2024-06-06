Что произойдет в Украине летом: шаманка предупредила о новых опасностях и призвала "быть готовым"

Шаманка подчеркнула, что нужно быть готовым к сложным временам.

Шаманка и экстрасенс Сейраш прогнозирует затруднительное лето в Украине. Она отметила, что оккупанты могут начать новое наступление и вероятные провокации со стороны Беларуси.

Об этом она сказала в комментарии ютуб-канала "ТОР".

"Летом нас ждут обстрелы. Обстрелы в течение лета будут массированные. Должен быть обмен пленными, он давно тянется, но из-за провокаций РФ, срывается. Далее - это наступательные действия со стороны врага. Сумщина фигурирует собственно в летний период. Наступление на различные направления фронта выпадает на летнее время. Провокации со стороны Беларуси начнется тоже летом. Лето будет военным, горячим. Надо быть к этому готовым", - сказала Сейраш.

Сейраш добавила, что "с нашей стороны тоже готовятся определенные движения".

"С нашей стороны планируются операции по уничтожению врага - активная работа по Крыму. Определенные движения с нашей стороны есть", - сказала Сейраш.

Астрология, тарология, нумерология, гадание, предсказание, мольфарство, экстрасенсорика – не являются науками и предсказания не всегда сбываются на 100%. Информация довольно часто носит развлекательный характер, поэтому воспринимать ее нужно не серьезно, а лишь как вероятность событий, творцом которых может стать каждый человек, если будет иметь силы духа и вдохновение изменить свою жизнь к лучшему.

Напомним, победительница "Битвы экстрасенсов" назвала точную дату, когда начнется новое наступление РФ.

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