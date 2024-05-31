Что расскажет цвет маникюра о вашем характере: цветной тест

Цвет имеет большое значение в жизни человека, недаром есть целая отрасль психологии. которая занимается изучением влияния того или иного цвета на жизнь человека, которая изучает, почему человек выбирает тот или иной цвет.

Предлагаем выбрать цвет лака для маникюра, который вам нравится. Даже если вы не пользуетесь лаком, или не часто это делаете, мысленно «примеряйте» тот цвет, который бы вы использовали. Психологи считают, что по цветовым предпочтениям можно делать выводы о характере личности.

Выберите цвет лака, который вам нравится/ mixnews.lv

Бежевый или нюдовый цвет

Выбор этого цвета свидетельствует об устойчивости и стабильности характера или устремлении к этому. Такие цвета создают ощущение надежности, и те, кому нравится необычный вариант, желают сознательно или подсознательно именно этого. Женщины, выбирающие такие цвета, искренние и открытые, могут сохранять спокойствие и собранность при любых обстоятельствах. А еще они не позволяют себе экстравагантные проделки и прихоти.

Черный цвет

Женщины, которые выбирают этот цвет для маникюра, сильны и довольно властны, осторожны и таинственны. Хотя они не интроверты, но все же в общении ведут себя осторожно и сдержанно. Они не склонны доверять первому встречному. В то же время они артистичны и креативны, хорошо выражают свои мысли и не испытывают трудностей с самоконтролем.

Красный цвет лака

Любящие красный являются решительными натурами и лидерами по характеру. Это сильные страстные особы с мощной энергией и амбициями. Такие женщины могут быть эксцентричными и склонными драматизировать ситуацию. Чаще всего о них можно сказать, что они безудержны. Они не помнят зла, любят жить одним моментом и мастера в организации приключений и развлечений.

Розовый цвет

Девушки и женщины, которые любят розовый лак, милые и стильные. Светлые розовые оттенки намекают на элегантность их обладательницы, а более яркие — на веселый и даже озорный характер. А еще оттенки розового расскажут, что вам нравится получать от жизни максимум удовольствия.

Синий цвет маникюра

Любители синих оттенков – чувствительные люди, которые в первую очередь думают о других. Они стараются поддерживать гармонию в отношениях, создавать стабильность своим близким. Синий цвет олицетворяет терпение и надежность. Обычно любители синего креативны, творческие натуры, а еще и в отношениях очень преданы.

Белый цвет

Белый цвет — это не только чистота и невинность, он указывает на логику и независимость. Поэтому те, кто предпочитает белый цвет, обычно организованы и имеют изысканный вкус. У них завышены ожидания к жизни, и они не всегда справляются с разочарованием, которое их часто догоняет. Со всем тем, они умеют контролировать большинство ситуаций, познакомившись с таким человеком поближе, окружение начинает ценить его мудрость.