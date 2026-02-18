Что рассказывает о вас ваше любимое вино: новое исследование ученых

Вино / © unsplash.com

Новое исследование показало, что выбор вина может раскрывать больше о вашей личности, чем о вкусовых предпочтениях. К примеру, поклонники дешевых розовых Зинфандель могут отличаться от ценителей дорогого аргентинского Мальбека не только вкусом, но и характером.

Исследователи из Пекинского педагогического университета и Гонконгского баптистского университета проанализировали почти 10 000 отзывов на вина из крупного онлайн-магазина. Используя искусственный интеллект, они определяли личностные черты авторов и сравнивали их с крепостью приобретенного вина.

Результаты показали, что люди с высокими показателями доброжелательности и открытости чаще выбирают вина с большим содержанием алкоголя — например, Каберне Совиньон, Мальбек, Портвейн или Херес. Такие вина обычно считают более качественными и насыщенными по вкусу и аромату.

В то же время экстраверты и люди с высоким уровнем невротизма предпочитают более легкие вина — Совиньон Блан, Пино Нуар или Просекко. По словам исследователей, это может помогать контролировать потребление алкоголя и дольше оставаться активным в социальной среде.

“Личные черты оказывают значительное влияние на выбор вина”, — отмечают авторы в Journal of Personality. Люди с высокой открытостью ищут насыщенный вкусовой опыт, а доброжелательные лица могут выбирать крепкие вина из-за их престижа в обществе.

Не выявлено значимой связи между добросовестностью и крепостью вина: такие люди одновременно заботятся о здоровье и стремятся к качественным продуктам.

Практическое применение

Исследователи считают, что данные могут стать основой для персональных рекомендаций при выборе вина. Онлайн-магазины и маркетологи могут использовать психографическую сегментацию, чтобы улучшить алгоритмы рекомендаций и снизить утомляемость выбора.

Как правильно дегустировать вино

Австралийская сомелье Кейтлин Рис советует:

Оценить внешний вид – прозрачность, цвет, насыщенность. Слегка перемешать вино в бокале, чтобы открылись ароматы. Вдохнуть аромат – это помогает распознать вкусовые нюансы и проверить на дефекты. Вкусить небольшими глотками, позволяя аромату скатываться по задней части языка. Сплюнуть или проглотить в зависимости от условий дегустации.

Правильная дегустация помогает оценить многогранность вина и лучше понять свои предпочтения.

