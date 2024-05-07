Что Россия готовит против президента Зеленского: шаманка сделала предсказание

Шаманка Сейраш предполагает, что май будет сложным и динамичным месяцем для Украины. В частности, она предусмотрела, что оккупанты будут пытаться раздуть внутриполитические споры относительно легитимности президента Зеленского.

Об этом она сказала на ютуб-канале "Поговорим".

"Май будет динамичным месяцем, будут давить со всех сторон. Плюс у нас еще внутри определенные острополитические кризисные моменты. Будет подниматься вопрос легитимности президента, некоторые крысы это будут поднимать. И даже некоторые иностранные издания за российские деньги это будут выдавать. Плюс - внутренние перестановки. Май - динамичный месяц", - сказала она.

Сейраш подчеркнула, что Зеленский будет оставаться президентом Украины, однако информационные атаки будут продолжаться.

"У меня выпадало больше в информационном ключе. Я пока не вижу возможностей для серьезных изменений и это хорошо. Но определенные беспорядки на май месяц они есть", - пояснила шаманка.

Астрология, тарология, нумерология, гадание, предсказание, мольфарство, экстрасенсорика – не являются науками и предсказания не всегда сбываются на 100%. Информация довольно часто носит развлекательный характер, поэтому воспринимать ее нужно не серьезно, а лишь как вероятность событий, творцом которых может стать каждый человек, если будет иметь силы духа и вдохновение изменить свою жизнь к лучшему.

Напомним, победительница "Битвы экстрасенсов" сделала неожиданное предсказание на май.

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