Что с нами происходит после смерти и при чем здесь дежавю: странная теория

Мужчина по имени Брендон Монголлен, пользующийся популярностью у TikTok, поделился своей странной теорией о том, что с нами происходит после смерти.

Своими мыслями он поделился для Lad Bible.

Брэндон ответил на вопрос другого пользователя TikTok, который спросил: "Какая теория заговора вас просто поразила?" В ответ он записал видео, где подробно описал теорию, о которой недавно читал и которую он считает "серьезно интригующей".

Он пересказал историю: "Когда мы умираем, свет в конце тоннеля становится светом в другую больницу. Там мы рождаемся, и единственная причина, почему ты плачешь, это потому, что ты вспоминаешь все из своей прошлой жизни, а тот факт, что ты умер и потерял все, загоняет тебя в состояние плача. Затем, когда ты растешь и начинаешь забывать свою прошлую жизнь, ты сосредотачиваешься на жизни, которую имеешь сейчас, клочки памяти остаются позади, а эта память вызывает дежавю".

Комментируя эту теорию, другой пользователь TikTok, который является врачом, дал проще объяснение эффекта дежавю.

"Это сбой в вашем мозге. Это когда новая кратковременная память случайно хранится в долгосрочной памяти, так что кажется, что это уже было раньше, потому что наш мозг сообщает нам, что это старая память", — научно аргументировал он.

Напомним, мужчина выиграл в лотерею через несколько дней после своей смерти.

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