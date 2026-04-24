Что секс делает с людьми: видеограф снял пары до и после первого интима (видео)

Пара до их первого совместного секса

Реклама

Популярный YouTube-канал Cut провел смелый эксперимент, сняв эмоциональное состояние пар до и после их первого совместного секса. Результаты наглядно демонстрируют, как выброс дофамина и интимность трансформируют отношения.

Об этом пишет LadBible.

У секса есть немало преимуществ как для физического, так и для психического здоровья. Эту идею хорошо иллюстрирует новое видео YouTube-канала Cut, который обычно известен форматами, где родители пытаются угадать, с кем встречаются их дети.

Реклама

На этот раз авторы выбрали другой подход: они сосредоточились на парах, которые уже состояли в отношениях, но еще не имели интимной близости, чтобы проследить, как меняются их настроение и взаимодействие после секса.

Несмотря на то, что концепция немного напоминает шоу Virgin Island — особенно из-за присутствия «координатора интимности» — очевидно, что ни один из шести участников не был совсем неопытным.

А возможно, им просто повезло: съемочную группу приглашали обратно в комнаты через 45 мин., час и даже два часа — что значительно превышает средние показатели продолжительности секса среди мужчин в Великобритании.

В видео прослеживается знакомая закономерность: после секса люди обычно чувствуют себя лучше (если опыт не был негативным), ведь приятная разрядка стимулирует выработку дофамина.

Реклама

Хотя иногда возникают довольно напряженные сцены — например, в случае с тантрической полиаморной парой — общее настроение после этого остается теплым и нежным. Видно, что близость по-разному влияет на каждую пару: кто-то становится более влюбленным, а кто-то просто чувствует больше комфорта рядом с партнером.

«Пары оставались наедине с включенными камерами перед тем, как решить стать полностью интимными друг с другом. Они сами решали, когда остановить запись и когда снова включить камеры. Мы очень благодарны этим парам за готовность поделиться таким интимным и уязвимым моментом в своих отношениях», — отметили в Cut.

Такой подход отчасти перекликается с работами бразильского фотографа Маркоса Альберти, известного своими сериями снимков людей до и после бокалов вина, а также женщин до и после оргазма.

При этом стоит учитывать, что даже незначительные конфликты в паре могут усложняться, если надолго откладывать интимную близость.

Реклама

Эксперт по отношениям и сексу Кристин Рейф объяснила, что организм может постепенно «отвыкать» от секса.

«Так же, как мы можем чувствовать снижение уверенности, мышечное напряжение и общее ухудшение физической формы из-за отсутствия тренировок, люди, которые долго не занимаются сексом или прекращают его на длительное время, могут испытывать снижение адаптации к сексуальной активности. Это может проявляться в виде напряженности или боли в мышцах, трудностей с контролем эякуляции и потери уверенности в сексуальной жизни», — рассказала эксперт.

К слову, исследование ученых (645 участников) показало, что секс снижает стресс только в день близости, не имея устойчивого эффекта назавтра. Ключевым является мотив: секс из-за давления, вины или страха конфликта только усиливает напряженность впоследствии. Положительное влияние возможно только при искреннем желании близости, однако оно нестабильно и не заменяет решение реальных причин стресса.