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ТСН в социальных сетях

Дата публикации
Категория
Курьезы
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Время на прочтение
2 мин

Что скрывает чернобыльский лес осенью: фотоловушки зафиксировали волков, лисиц и лосей

Похолодание и приближение зимы заставляют жителей Чернобыльской зоны активнее искать пищу.

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Фото автора: Анастасия Грубрина Анастасия Грубрина
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Что делают животные в Чернобыльской зоне

Что делают животные в Чернобыльской зоне / © Чорнобильський радіаційно-екологічний біосферний заповідник

В конце осени дикие животные, живущие в Чернобыльском заповеднике, сталкиваются с трудностями — с наступлением пасмурной погоды и холодов им все труднее искать себе пищу.

В Чернобыльском радиационно-экологическом биосферном заповеднике показали фотографии с фотоловушек.

Что делают животные в Чернобыльской зоне: фотоловушка зафиксировала активность

Как отмечают в заповеднике, рацион животных заметно меняется в зависимости от их естественных привычек и потребностей.

Так, лоси сейчас питаются пожухлой травой, веточками с остатками листьев и молодыми побегами сосны. Между тем лиса ищет свое повседневное лакомство — мышевидных грызунов, а волки активно прочесывают лес, надеясь на более солидный трофей.

/ © Чорнобильський радіаційно-екологічний біосферний заповідник

© Чорнобильський радіаційно-екологічний біосферний заповідник

/ © Чорнобильський радіаційно-екологічний біосферний заповідник

© Чорнобильський радіаційно-екологічний біосферний заповідник

/ © Чорнобильський радіаційно-екологічний біосферний заповідник

© Чорнобильський радіаційно-екологічний біосферний заповідник

Все эти кадры и наблюдение за жизнью диких зверей удалось зафиксировать с помощью специальных фотоловушек, установленных на территории заповедника.

Специалисты отмечают, что скоро выпадет первый снег, и у жителей леса появятся новые вызовы.

Животные: последние новости

Напомним, фотоловушки 7-го пограничного Карпатского отряда зафиксировали в лесах Львовской области разнообразную дикую фауну. В объективы камер попали как белки и лисы, так и крупные звери и хищники, в том числе олени, косули, огромные дикие кабаны, волки и бурый медведь.

Хотя днем животные избегают людей, каждую ночь они выходят на прогулки, готовясь к зиме. В связи с этим пограничники призывают соблюдать правила безопасности в пограничной полосе, передвигаться только по разрешенным маршрутам и избегать одиноких вечерних и ночных прогулок.

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