Что скрывается под льдом Антарктиды: ученые обнаружили следы мира, которого давно не существует

Антарктида / © unsplash.com

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Под льдом Антарктиды могут скрываться следы древней Гондваны — суперконтинента, существовавшего сотни миллионов лет назад. Геологи из Австралийского национального университета нашли доказательства, что часть минералов из морских отложений вокруг Антарктиды могла проистекать именно из этого древнего материка.

Об этом сообщает издание Futurism.

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Антарктида может хранить фрагменты Гондваны

Гондвана — это огромный массив суши, в состав которого когда-то входили территории современных Африки, Южной Америки, Антарктиды, Австралии и Индийского субконтинента.

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Считается, что Гондвана формировалась около 650-450 миллионов лет назад. Новое исследование, опубликованное в журнале Earth and Planetary Science Letters, свидетельствует о том, что Антарктида могла содержать значительное количество материала этого давнего суперконтинента.

Почему ученые искали следы Гондваны в океане

Воспроизвести вид Гондваны непросто: за сотни миллионов лет большинство древних горных пород испытали эрозию. Потому исследователи решили не находить подтверждения конкретно под антарктическим ледниковым щитом.

Они проанализировали цирконы из океанических отложений. Эти минералы содержат уран и торий, благодаря чему их возраст можно определить по радиоактивному распаду. Таким образом, цирконы фактически работают как своеобразные геологические часы, хранящие информацию о времени формирования породы.

Проанализировав такие зерна, ученые смогли проследить их происхождение и получить представление о том, какой могла быть Антарктида при формировании Гондваны.

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Почти половина цирконов может происходить из Антарктиды

Результаты исследования оказались показательными. По данным ученых, около 46% детритовых цирконов в глобальной базе данных за период от начала кембрия до завершения кембрийского взрыва могли происходить из Антарктиды. Среди цирконов высокого давления эта доля составила около 55%.

По мнению исследователей, это свидетельствует о значительном вкладе Антарктиды в формирование геологического материала Гондваны.

К чему здесь кембрийский взрыв

Особенно интересно время, к которому относятся полученные данные. Он совпадает с кембрийским взрывом — периодом около 540 миллионов лет назад, когда в ископаемой летописи Земли наблюдается резкое увеличение разнообразия живых организмов.

Именно поэтому древние горы и суперконтиненты интересуют ученых не только с точки зрения геологии.

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Горные системы способны оказывать влияние на климат: изменять движение воздушных масс, распределение осадков и выветривание пород. А изменения климата в свою очередь могут влиять на условия существования и развития жизни.

Так что исследование древней Антарктиды может помочь лучше понять, какой была Земля в период больших изменений в развитии жизни.

Полмиллиарда лет назад Антарктида была совсем другой

Сегодня Антарктиду трудно представить без льда, низких температур и сурового климата. Однако сотни миллионов лет назад этот регион выглядел совершенно иным.

На его территории могли существовать масштабные горные системы, которые формировались при объединении частей Гондваны.

Еще раньше ученые выдвигали предположение, что около полумиллиарда лет назад во время формирования Гондваны могли возникнуть горные хребты, соразмерные по масштабам с современными Гималаями.

Новое исследование дает дополнительные геологические данные по реконструкции этого древнего мира.

Что ученые планируют исследовать дальше

Исследователи могут продолжить изучение цирконов, чтобы точнее определить, где именно под антарктическим льдом расположены фрагменты древней Гондваны.

Полученные данные могут помочь усовершенствовать модели климата древней Земли и понять, какую роль играли суперконтиненты и горные системы в условиях, при которых развивалась жизнь.

Антарктида все еще остается одним из наименее исследованных регионов планеты. Ее подледный ландшафт может хранить немало свидетельств о Земле, которой она была сотни миллионов лет назад.

Ранее сообщалось, что ученые показали настоящие масштабы суперконтинента Гондвана, который мог быть настоящим гигантом древней Земли.

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