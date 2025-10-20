Что скрывается среди деревьев: пара туристов поделилась удивительной находкой

Лес / © Associated Press

Во время похода в Лесс-Хиллз, штат Айова, пара туристов наткнулась на загадочную находку — маленькое подземное сооружение, похожее на заброшенный погреб.

Потрясенные открытием, они опубликовали фотографии в Reddit, чтобы узнать мнение других пользователей.

На фото виден небольшой домик, частично встроенный в землю. Внутри он был пуст, с полом, выстланным ветвями и деревом. Это вызвало бурное обсуждение среди пользователей соцсетей.

Некоторые предположили, что находка представляет собой старый подвал для корнеплодов — традиционную конструкцию, которая использовалась для хранения картофеля, моркови, фруктов и других продуктов без электричества. Такие подвалы обеспечивали прохладу, тьму и стабильную влажность, что позволяло сохранять продукты свежими в течение зимы.

Другие отметили, что на этом месте раньше могла стоять старая хата с кладовой и гаражом, а подвал остался как единственное сооружение. Известно, что подобные погреба были распространены на старых фермах Среднего Запада и скандинавских странах.

Сегодня подземные хранилища продолжают использоваться как в простых углубленных ящиках, так и в современных холодильных камерах, обеспечивая естественную прохладу для хранения продуктов.

