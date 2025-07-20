Что случается с парами, которые занимаются сексом в самолете: признание стюардессы

Салон самолета. Иллюстративное изображение / © Pixabay

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Идея секса на высоте 30 000 футов (9 000 метров) уже давно стала гламурной в поп-культуре и на некоторых авиарейсах попадаются пассажиры, которые пытаются установить интимную близость во время полета.

Стюардесса Мэнди Смит, которая более 12 лет летала на самолетах Virgin Atlantic рассказала о последствиях для таких пар, сообщает Daily Mail.

По ее словам, персонал авиакомпании знает о таких попытках, которые случаются «на одном из 20 или 30 рейсов», и что у них есть способы борьбы с этим.

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Менди отметила, что бортпроводники обучены распознавать, когда пассажиры планируют интимную близость на борту самолета, и наблюдают за их поведением во время пользования туалетами или во время их сближения.

Если пассажиров поймают на сексе в туалете, бортпроводники могут даже снять запертую дверь, чтобы разоблачить их.

«Мы можем снять эту дверь. Даже если она заперта, мы можем ее открыть… Но я останавливала людей, стуча и говоря что-то вроде: „Извините, можете ли вы выйти? Потому что я примерно знаю, что вы делаете“, — призналась бортпроводница.

Мэнди признала, что во время ночных рейсов, особенно когда рядом нет детей, они могут закрывать на это глаза.

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«Хуже, когда на борту есть дети, и это днем», — отметила она.

Американский адвокат по уголовным делам Норм Паттис рассказал, что в зависимости от того, откуда или куда прилетели пассажиры, занятие сексом на борту самолета может привести к судимости.

Это может считаться тяжким преступлением, но только если пассажиров поймают на публичных действиях — например, на своем месте, перед другими людьми.

«Чтобы сделать убедительное уголовное преследование, вас должны поймать с поличным», — подчеркнул он.

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Напомним, на одном из ночных авиарейсов в США женщина два часа терпела странное поведение пассажира, сидевшего сзади.