Что случится с планетой, если пчел не станет: обратный отсчет до глобальной катастрофы

Экологи называют пчел незаметными архитекторами продовольственной безопасности. Их роль в опылении настолько велика, что без них знакомые продукты просто исчезли бы с магазинных полок.

Специалисты подчеркивают: треть мировых культур напрямую зависит от опылителей. Если извлечь пчел из этого звена, урожайность резко упадет.

Первыми пострадают фрукты и ягоды, которые мы привыкли воспринимать как обыденность. Яблоки, клубника, черника — все это станет редкостью.

Далее удар придется на овощи, особенно нуждающиеся в перекрестном опылении. Фермеры уже сейчас признают: без пчел придется переходить на ручной труд.

В некоторых странах такие эксперименты проводились, и результаты были неутешительными: люди физически не способны заменить миллиарды насекомых.

Экономисты прогнозируют, что исчезновение пчел повлечет за собой резкий скачок цен на продукты — это будет не постепенное подорожание, а настоящий шок для рынка.

Проблема коснется и животноводства: многие корма для скота также зависят от опыления.

Ученые предупреждают, что без пчел нарушится баланс экосистем. Некоторые растения просто перестанут размножаться, что повлечет за собой сокращение биоразнообразия и деградацию целых природных зон. Леса и луга начнут меняться быстрее, чем мы успеем заметить.

Пчелы важны не только для сельского хозяйства, но и дикой природы: они поддерживают жизнь растений, которые становятся пищей и приютом для других видов.

Если их убрать из уравнения, цепочка начнет разрушаться и восстановить ее будет практически невозможно.

К счастью, ученые по всему миру ищут способы поддержать популяции пчел: создают заповедники, меняют аграрные практики.

Некоторые фермеры переходят на экологические методы, чтобы сохранить опылителей. Они хорошо понимают: без пчел их бизнес обречен.

Горожанам тоже советуют высаживать медоносные растения — даже маленький балкон может стать островком спасения.

Экологи убеждены: у человечества еще есть шанс остановить падение, но действовать нужно сейчас, а не тогда, когда полки магазинов опустеют.

И если кому-то кажется, что пчелы — это пустяк, стоит помнить: именно они держат на своих крыльях огромную часть мировой продовольственной системы.