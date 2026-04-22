Что снится людям перед смертью: ученые раскрыли тайну "света в конце тоннеля"

Ученые выяснили, что снится людям перед смертью / © ТСН

Итальянские исследователи впервые подробно изучили, что видят во сне неизлечимо больные пациенты перед смертью, проанализировав рассказы сотен медицинских работников хосписов. Результаты масштабного опроса показали, что люди чаще всего видят символические видения перехода, умерших родственников или тревожные кошмары.

Об уникальных результатах исследования, недавно опубликованных в научном журнале Death Studies, пишет New York Post.

Встречи с близкими и символы перехода

По информации ученых из института в Реджо-Эмилии, которые опросили 239 специалистов по паллиативной помощи, перед смертью сны пациенты становятся чрезвычайно яркими. Большинство больных рассказывали о трогательном воссоединении с уже ушедшими из жизни. Исследователи считают, что такие сновидения действуют как психологическое облегчение и духовный механизм преодоления сильного стресса.

Кроме родственников люди часто видят образы, связанные с переходом: яркий свет, открытая дверь или лестница. Например, один из пациентов описывал сон, в котором он босиком поднимался к залитой светом двери, а другой видел белого коня, скачущего по побережью. Эксперты убеждены, что обсуждение таких видений помогает больным говорить о неминуемом с помощью символов и спокойно обходить психологические барьеры и отрицание.

Жуткие кошмары и страх неизбежного

Однако далеко не все предсмертные сны спокойные и утешительные. Некоторые пациенты делились крайне тревожными видениями, например образ монстра с лицом матери, который пытается затянуть их на дно. Специалисты объясняют, что такие страшные сны обычно свидетельствуют о глубоком внутреннем конфликте, страхе смерти или нежелании отпускать жизнь, а также указывают на неудовлетворенные эмоциональные потребности человека.

Руководитель исследовательской группы Элиза Рабитти отметила, что больные очень часто не хотят рассказывать о своих снах, опасаясь насмешек или того, что их сочтут не в своем уме. Несмотря на это, ученые заметили четкое совпадение: образы из снов неизлечимо больных очень похожи на видения, которые описывают люди, пережившие клиническую смерть.

