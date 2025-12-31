ТСН в социальных сетях

Дата публикации
Курьезы
19
3 мин

Что стоит сделать ровно в полночь: 10 новогодних суеверий для удачи в 2026 году

Пока одни загадывают желания, другие открывают двери, разбивают гранат или едят виноград. Все это — часть новогодних суеверий, в которые до сих пор верят.

Автор публикации
София Бригадир
Пока мир готовится встречать 2026-й, в разных странах оживают древние обычаи, которым приписывают способность приносить счастье, здоровье и благополучие. Часть из них хорошо известна, другие — остаются локальными традициями, но их значение от этого не менее интересно.

Об этом сообщило издание Mirror.

В разных культурах считают, что именно в момент наступления нового года можно «перенастроить» свою жизнь. Ниже — десять способов, которые по народным верованиям помогают привлечь удачу.

  • Горошек на наряде

На Филиппинах советуют встречать новый год в одежде с круглым узором. Точки символизируют монеты, а значит — достаток. По поверью, такой принт привлекает финансовый успех в новом году.

  • Прыжок в Новый год

В Дании ровно в полночь люди прыгают со стула или дивана. Это должно символизировать отказ от старых проблем и «приготовления» к новому этапу. Однако в народе говорят: если прыжок не удастся, год может быть не слишком удачным.

  • Кто первым войдет в дом

Шотландская традиция «first footing» связана с первым гостем после полуночи. Наиболее желанным считают высокого темноволосого мужчину, который приносит хлеб, виски, соль или уголь — символы защиты и благополучия. Корни верования ведут во времена викингов, когда появление светловолосых незнакомцев ассоциировалось с опасностью.

  • Разбитое стекло

Во многих традициях битая посуда в новогоднюю ночь — не проблема, а скорее знак обновления. Чем больше осколков — тем больше, по поверью, положительных изменений принесет новый год.

  • Омела под подушкой

В ирландском фольклоре омела символизирует любовь. Ее веточку кладут под подушку, веря, что она поможет увидеть во сне будущего возлюбленного или привлечь романтику в следующем году.

  • Гранат на счастье

В Греции и Турции гранат разбивают в полночь на пороге дома. Количество разлетевшихся зерен якобы указывает на уровень удачи, здоровья и достатка в будущем году.

  • Хлебные удары

Ирландцы когда-то «выгоняли» из дома несчастье, стуча буханкой по дверям и стенам. Сегодня традицию чаще заменяют громкими ударами кастрюль и сковородок, но смысл — привлечение удачи — остался.

  • Новогодний поцелуй

Поцелуй в полночь — один из самых распространенных обычаев в мире. Считается, что он помогает укрепить отношения или привлечь любовь в новом году.

  • 12 виноградин

В Испании традиционно съедают 12 виноградин — по одной на каждый удар часов. По поверью, каждая ягода обеспечивает успех в соответствующем месяце нового года.

  • Открытые двери и окна

Еще одна ирландская традиция — широко открыть входные двери и окна в полночь. Это должно выпустить из старого года все невзгоды и впустить новые возможности.

Напомним, накануне праздников эксперты подготовили подборку необычных новогодних традиций из разных стран. В список вошли привычки, о которых большинство даже не догадываются — от ритуальных колоколов в Японии до круглых фруктов на Филиппинах.

