Что стоит сделать ровно в полночь: 10 новогодних суеверий для удачи в 2026 году

Новый год

Пока мир готовится встречать 2026-й, в разных странах оживают древние обычаи, которым приписывают способность приносить счастье, здоровье и благополучие. Часть из них хорошо известна, другие — остаются локальными традициями, но их значение от этого не менее интересно.

Об этом сообщило издание Mirror.

В разных культурах считают, что именно в момент наступления нового года можно «перенастроить» свою жизнь. Ниже — десять способов, которые по народным верованиям помогают привлечь удачу.

Горошек на наряде

На Филиппинах советуют встречать новый год в одежде с круглым узором. Точки символизируют монеты, а значит — достаток. По поверью, такой принт привлекает финансовый успех в новом году.

Прыжок в Новый год

В Дании ровно в полночь люди прыгают со стула или дивана. Это должно символизировать отказ от старых проблем и «приготовления» к новому этапу. Однако в народе говорят: если прыжок не удастся, год может быть не слишком удачным.

Кто первым войдет в дом

Шотландская традиция «first footing» связана с первым гостем после полуночи. Наиболее желанным считают высокого темноволосого мужчину, который приносит хлеб, виски, соль или уголь — символы защиты и благополучия. Корни верования ведут во времена викингов, когда появление светловолосых незнакомцев ассоциировалось с опасностью.

Разбитое стекло

Во многих традициях битая посуда в новогоднюю ночь — не проблема, а скорее знак обновления. Чем больше осколков — тем больше, по поверью, положительных изменений принесет новый год.

Омела под подушкой

В ирландском фольклоре омела символизирует любовь. Ее веточку кладут под подушку, веря, что она поможет увидеть во сне будущего возлюбленного или привлечь романтику в следующем году.

Гранат на счастье

В Греции и Турции гранат разбивают в полночь на пороге дома. Количество разлетевшихся зерен якобы указывает на уровень удачи, здоровья и достатка в будущем году.

Хлебные удары

Ирландцы когда-то «выгоняли» из дома несчастье, стуча буханкой по дверям и стенам. Сегодня традицию чаще заменяют громкими ударами кастрюль и сковородок, но смысл — привлечение удачи — остался.

Новогодний поцелуй

Поцелуй в полночь — один из самых распространенных обычаев в мире. Считается, что он помогает укрепить отношения или привлечь любовь в новом году.

12 виноградин

В Испании традиционно съедают 12 виноградин — по одной на каждый удар часов. По поверью, каждая ягода обеспечивает успех в соответствующем месяце нового года.

Открытые двери и окна

Еще одна ирландская традиция — широко открыть входные двери и окна в полночь. Это должно выпустить из старого года все невзгоды и впустить новые возможности.

