Что такое "бункер судного дня": зачем создано Всемирное семенохранилище

В самом сердце арктической тундры, глубоко в недрах горы, расположено уникальное хранилище, имеющее огромное значение для будущего человечества. Это Всемирное семенохранилище на Шпицбергене, известное как «бункер судного дня», где при постоянной температуре -18 °C хранятся семена важнейших сельскохозяйственных культур со всего мира. Это своего рода ковчег для растений, который может спасти человечество от голода в случае глобальной катастрофы.

Хранилище семян на случай апокалипсиса

Представьте себе огромный сейф, но вместо денег или драгоценностей там хранятся семена. Это Всемирное семенохранилище на Шпицбергене, созданное как мера пресечения на случай глобальных катастроф. Его главная цель – сохранить разнообразие сельскохозяйственных культур, чтобы человечество могло восстановить их в случае необходимости.

Это хранилище – своеобразная страховка для мировых генных банков. Ведь обычные банки семян, особенно в нестабильных регионах, могут пострадать от войн, стихийных бедствий или даже из-за отсутствия финансирования. Специалисты организации Crop Trust подчеркивают, что хранилища семян в разных странах уязвимы, и их работа может быть нарушена из-за отключения электроэнергии, недостаточного финансирования или небрежного управления.

Таким образом, Всемирное семенохранилище на Шпицбергене – это гарантия того, что даже если что-то произойдет, у нас будет шанс восстановить утраченные сельскохозяйственные культуры и обеспечить продовольственную безопасность.

Идея создания такого хранилища возникла как ответ на угрозы потери генетического разнообразия сельскохозяйственных культур из-за природных катастроф, войн и изменений климата. В 2008 году при поддержке правительства Норвегии и международных организаций было открыто Всемирное хранилище семян на Шпицбергене.

Всемирное семенохранилище/ фото: Crop Trust

Расположение и конструкция хранилища семян

Хранилище расположено на острове Шпицберген, входящем в архипелаг Свальбард, примерно в 1300 км от Северного полюса. Хранилище построено на глубине более 100 метров в толще скалы, что обеспечивает дополнительную защиту от внешних воздействий. Выбор этого места не случаен, результат тщательного анализа и учет многих факторов. Это место соответствует ряду важных требований, гарантирующих безопасность и сохранение семян.

Вот ключевые причины, почему именно Шпицберген:

Остров расположен вдали от густонаселенных районов, что снижает риск повреждения хранилища вследствие человеческой деятельности или природных катастроф. Геологическая стабильность горы, в которой расположен хранилище, гарантирует, что оно не пострадает от землетрясений или других геологических событий.

Изолированность, но доступность. Удаленность острова обеспечивает изоляцию хранилища, но регулярные авиарейсы делают его доступным для ученых и исследователей.

Глубина хранилища. Хранилище расположено глубоко внутри горы, что обеспечивает дополнительную защиту от внешних угроз.

Толстый слой вечной мерзлоты, окружающий хранилище, обеспечивает естественное охлаждение семян. Даже в случае отключения электроэнергии, семена будут оставаться замороженными.

Гора, в которой находится хранилище, находится на достаточной высоте во избежание затопления вследствие повышения уровня мирового океана.

Всемирное семенохранилище/ фото: Crop Trust

Новое поступление в феврале 2025 года

По состоянию на май 2024 года, в хранилище хранилось более 1,3 миллиона образцов семян почти из каждой страны мира. Это делает его самым большим хранилищем такого типа на планете.

А совсем недавно, в феврале 2025 года коллекция хранилища пополнилась еще на 14 000 образцов семян из 21 мирового генофонда. Среди новых поступлений — ценные сорта риса, сорго и проса, которые важны для стран с засушливым климатом. Например, из Судана поступили ценные сорта сорго и проса, а из Малави — бархатные бобы, которые являются важным источником белка.

В нестабильном Судане, где постоянные военные конфликты разрушают сельское хозяйство, отправка семян во Всемирное семенохранилище на Шпицберген – это не просто формальность. Это акт, исполненный надежды на будущее, где люди смогут восстановить утраченные посевы и обеспечить себя пищей.

В то же время, Филиппины, часто страдающие разрушительными климатическими катастрофами, также передали важные образцы семян. Эти образцы – это генетическое богатство, которое может быть потеряно навсегда, если не принять меры.

Таким образом, Всемирное семенохранилище на Шпицбергене становится не только местом хранения семян, но и символом надежды и гарантией того, что человечество сможет преодолеть любые испытания, сохранив свое продовольственное будущее.

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