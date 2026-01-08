Что такое "пьец": значение слова, которое знают не все украинцы

Украинский язык / © Freepik

Благодаря активному развитию социальных сетей и интереса к своим корням, среди украинцев стремительно растет популярность диалектизмов. Это позволяет посмотреть на украинский язык под новым углом и обогатить свой словарный запас. Одним из таких слов, вызывающих немало вопросов, является загадочный «пьец».

Об этом пишет «24 Канал».

Что означает слово «пьец»

Для многих украинцев этот термин остается неизвестным, ведь его ареал распространения — преимущественно Западная Украина и, в частности, Галичина. Однако предмет, обозначающий это слово, хорошо известен каждому, ведь речь идет об обычной печи.

Согласно «Словарю украинского языка» в 20 томах, «пьец» определяется как печь — сооружение для отопления помещения или приготовления пищи. Украинские словари фиксируют это слово как разговорный синоним и диалектизм, который является нормативным.

Этимология слова указывает на его западное происхождение: оно взято из польского языка (piec), где имеет аналогичное значение.

Ресурс Лексикон львовский уточняет специфику использования этого слова в историческом контексте города Льва. В городском пространстве «пьецем» чаще всего называли большую кафельную печку, предназначенную именно для отопления комнат. Такие аутентичные печи по-прежнему сохранились во многих старинных домах исторического центра Львова.

Слово настолько укоренилось в языке, что породило ряд стойких выражений и идиом, которые могут сбить с толку неопытного слушателя:

«Забыла зажечь пец» — значит, хозяйка забыла растопить печь.

«Дать на пьец» — значит сильно избить кого-нибудь. Этот образ происходит из банной культуры, где на раскаленную каменку (пьец) резко хлюпают воду для образования пара.

«Держись пьецу» — это пожелание быть сильным, устойчивым, или действовать по совести.

Классик украинской литературы Иван Франко также использовал производные этого слова. В его произведениях можно встретить термин «пьецух», которым называли лежебоку — человека, который любит вылеживаться на теплой печи.

Напомним, в разных регионах Украины бытуют собственные диалектизмы, которые могут быть непонятны жителям других областей. Одним из таких слов является " калабанчик " — так в некоторых регионах называют небольшой контейнер или судочек для еды, который берут с собой на работу или учебу.

Кроме этого, украинцы используют и другие локальные названия: в частности, в Донецкой области распространены слова «тормозок» (еда на работу, особенно в шахту) и «мармид» (сосуд для обеда).