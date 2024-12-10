Что такое "стожары": не только название песни легендарного Назария Яремчука

"Эй вы, стожары!" — что означает это слово

Многие украинцы не знают, что означает слово "стожары" о которых пел Назарий Яремчук.

Как толкует википедия Стожары или Волосожар – это Плеяды, звездное скопление в созвездии Тельца. Плеяды являются одним из самых известных и ближайших к Земле открытых звездных скоплений, состоящих из нескольких ярких звезд, которые видны невооруженным глазом. Их можно увидеть невооруженным глазом в северном полушарии зимой, а в южном — летом.

В украинских традициях Плеяды часто ассоциируются с посевной, поскольку их появление совпадает со временем уборки урожая.

После исполнения Назарием Яремчуком песни "Стожары", это слово стало ассоциироваться еще и с его творчеством.

Вот примеры использования слова "стожары" в значении созвездия в произведениях украинских писателей.

Над головою розсипавсь стожар; райський шлях простягся угорі зористою стягою; все небо миготить тихими вогниками... (Михайло Старицький, Облога.., 1961, 19).

Стожарів сяйво огняне На мене сипалось (Андрій Малишко, II, 1948, 167).

У порівнянні - "Далеко-далеко горіла громадка вогнів, мов стожар" (Леся Українка, III, 1952, 623).

Тисячі вогнів .. Над містом спалахнули, і палає Стожарами Шевченківський бульвар (Ігор Муратов, Повість.., 1948, 45).

Но Стожары — это термин, имеющий несколько значений, не только астрономический. Википедия придает еще одно значение этому слову: стожар – огороженное место, где стоят стога сена, то есть "стог сена", "копица".

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