"Что-то не так": пилот отказался управлять самолетом, полным пассажиров, из-за "предчувствия"

Пилот отказался лететь по странной причине / © Pixabay

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Пилота пассажирского самолета авиакомпании American Airlines похвалили пользователи соцсетей за то, что отказался поднимать самолет с пассажирами из-за «внутреннего ощущения», что что-то не так.

Об этом говорится в материале dailymail.

На видео, опубликованном пользователем TikTok @johnnyjet, зафиксирован момент, когда пилот сделал это заявление перед вылетом в Гавайи из Лос-Анджелеса в апреле 2024 года.

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Скрин видео TikTok @johnnyjet

Капитан объявил о своем решении из-за громкоговорителя, пока пассажиры, уже пережившие задержание рейса из-за проблем с двигателем, сидели на своих местах.

Хотя техническая команда сообщила, что самолет готов к взлету, пилот объяснил, что его беспокоит повышение давления масла во втором двигателе. Также он заявил, что не уверен в состоянии топливной системы — ее фильтр планировали заменить по возвращении самолета из США.

«Мне сказали, что самолет исправен — но я этого не чувствую. Я не подниму самолет в воздух, если не буду абсолютно уверен, что он годен к полету. Не знаю, есть ли у нас другой борт в аэропорту. Мне жаль, что так получается, но это одно из сложных решений, которые я должен принять», — сказал пилот.

Он поблагодарил пассажиров за терпение и вежливо попросил их покинуть борт.

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Реакция пассажиров и пользователей соцсетей

Пассажиры поддержали пилота самолета. Несмотря на неудобство, они положительно отреагировали на его честность и приоритет безопасности и даже аплодировали такому решению.

Пользователи TikTok также поддержали пилота.

«Я бы не обиделся на него совсем.»

«Если пилот говорит: 'Я не чувствую, что это правильно', — я доверяю интуиции. Возможно, он только предотвратил катастрофу.»

«Лучше услышать: 'Я не взлетаю', чем: 'Пристегнитесь, одевайте спасательные жилеты и очки — мы падаем в океан.'»

«Не вижу ничего плохого — я тоже аплодирую.»

А между тем на другом рейсе — из Лиссабона в Манчестер — пассажиры были шокированы, когда пилот задержал вылет… потому что не смог дать своей команде сэндвичи. На видео видно, как он объясняет задержку из-за желания найти лучшую еду для экипажа.

Напомним , как астронавты моют голову на МКС и почему эту воду потом пьют.

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