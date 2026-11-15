Что точно стоит брать в секонде и на барахолке: список ценных вещей

Что брать в секонд-хенде / © Unsplash

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В дорогих антикварных лавочках и винтажных шоурумах, конечно, можно найти интересные вещи. Но настоящие сокровища за копейки чаще всего прячутся в секонд-хендах и на барахолках. Необычные вещи из таких прилавков могут наполнить ваш дом живым характером прошлых эпох. А некоторые находки могут обойтись даже в десятки тысяч долларов, если хорошо поискать.

Об этом рассказывает Martha Stewart.

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Какие ценные вещи стоит брать в секонд-хендах и на барахолках

Чтобы находить настоящие сокровища, нужно научиться различать характерные оттенки, клейма и фактуру материалов. Так, среди хлама вы сможете находить что-то действительно стоящее. В первую очередь, берите вещи, которым легко найти новое применение в быту: от акцентного декора и органайзеров до изысканного сервиза.

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Среди того, что может окупиться в несколько раз или послужить еще не одно десятилетие, обращайте внимание на следующие вещи:

Цветная посуда Pyrex

Фото: Pinterest / © pinterest.com

Хотя марка Pyrex выпускает кухонные принадлежности и сейчас, настоящей страстью коллекционеров остаются ее винтажные серии в насыщенных цветах — бирюзовом, красном, желтом и розовом. На рынке такие миски и формочки нередко оценивают от 2000 грн, а редкие экземпляры стоят еще дороже.

Если увидите такую посуду на секонд-хенде, хватайте сразу.

Хрустальные вазы

Несколько десятилетий назад без хрусталя не обходился ни один список свадебных подарков, но современная мода отодвинула его на второй план. Как следствие, все вазы и чаши, которые бережно хранили предыдущие владельцы, начали пылиться и оказываться на барахолках.

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Сегодня дизайнеры интерьеров заново открывают потенциал хрусталя в декоре.

«Я наполняю хрустальные вазы белыми тюльпанами или белыми гортензиями и расставляю их по всему дому — особенно в неожиданных местах, например в ванной комнате, прачечной или коридорах», — делится опытом основательница студии Kaylee Taylor Interiors Кейли Смит.

Женщина выбирает высокие, но узкие вазы, которые красиво выглядят в интерьере.

Украшения из бакелита

Бакелит — один из первых видов пластика, изобретенный в начале ХХ века, из которого делали все: от деталей бытовой техники до бижутерии. Но в историю моды он вошел, прежде всего, благодаря браслетам.

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Сегодня эти массивные, яркие кольца снова на пике популярности, так что находка хотя бы одного такого аксессуара в секонд-хенде — большая удача. Отдельные раритетные украшения из бакелита коллекционеры покупают за сотни, а иногда и тысячи долларов.

Фото: Pinterest / © pinterest.com

Посуда из жадеита

Нежная молочно-зеленая посуда из жадеита покорила кухни еще в 1940-х годах благодаря таким производителям, как Fire-King и McKee. Сейчас в антикварных магазинах и на платформах типа Etsy за нее просят от 500 долларов и больше.

Но на барахолках можно найти такую посуду за копейки. Заметив на стеллаже этот характерный весенний оттенок, смело кладите находку в свою корзину.

Фото: Pinterest / © pinterest.com

Латунные подсвечники

Новый или антикварный подсвечник из цельной латуни существенно ударит по вашему кошельку, но в секонд-хендах такой будет стоить недорого.

В интерьере они будут прекрасно выглядеть, особенно на фортепиано, в столовой, в ванной комнате, рядом со старинными книгами или предметами искусства.

Фото: Pinterest / © pinterest.com

Карнавальное стекло

Стекло с характерным радужно-перламутровым отливом, известное как «карнавальное», сейчас переживает настоящий ренессанс. Его производили в первой половине ХХ века, чаще всего в оранжевых, бирюзовых и зеленых оттенках.

На современных аукционах редкие образцы такого стекла продают за тысячи, а иногда и сотни тысяч долларов. В секонд-хендах все еще можно найти переливчатые вазы, салатники, бокалы или тарелки.

Фото: Pinterest / © pinterest.com

Изделия из бамбука и ротанга

Плетеные светильники и абажуры, бамбуковые или плетеные подносы, маленькие бамбуковые ящики и подставки для растений могут украсить вашу квартиру или дом. Винтажная бамбуковая мебель достигает в цене десятков тысяч гривен.

Большинство такой мебели происходит из середины ХХ века.

Авторская керамика

Выбирая керамику на барахолке, не поленитесь заглянуть на донышко посуды в поисках клейма или подписи мастера. Эти вещи будут особенными и через сотню лет. Подпись известного автора может превратить скромную находку в актив высокой стоимости.

Декор из натурального дерева

«Деревянные предметы декора найти достаточно легко; они позволяют без лишних усилий наполнить пространство винтажным теплом и особым характером», — говорит продавец винтажа Челси Вилковиц.

Особенно высоко ценятся изделия ручной работы или предметы, сделанные из старинной древесины.

Серебряный декор и сервировочные предметы

Новое столовое серебро стоит очень дорого, но на барахолках можно найти серебряные изделия, которые продаются по ценам обычной посуды. Настоящей удачей станет находка нескольких полных столовых наборов, но даже отдельные сервировочные предметы станут изысканным дополнением к вашему столу.

Обратите внимание на фигурные края, монограммы, гравировки, предметы необычных форм и применений.

Позолоченные рамки

Рамки для картин и фотографий относятся к категории товаров, цены на которые в обычных магазинах «кусаются». Но на барахолках такие рамки можно найти за символическую сумму.

«Я люблю коллекционировать винтажные или антикварные зеркала, а также золотые или золоченые рамки для произведений искусства. Оформление стен может быть сложной и дорогостоящей задачей, но можно использовать вещи, приобретенные в комиссионных магазинах или на барахолках — например, причудливо украшенные зеркала разных размеров или рамы, которые вы можете наполнить своими произведениями искусства», — говорит блогер Ванесса Чаверри-Грац.

К тому же никогда не знаешь наверняка: приобретенная за копейки позолоченная рамка вполне может оказаться антиквариатом стоимостью в сотни тысяч гривен.

Чугунная посуда

В секонд-хендах и комиссионных магазинах всегда обращайте внимание на чугунную посуду. Главное преимущество чугуна состоит в том, что он служит вечно. Такую посуду нередко передают по наследству из поколения в поколение, но даже если вам не досталась от прабабушки фирменная чугунная сковорода, огорчаться не стоит.

В секонд-хенде вполне реально отыскать старую чугунную посуду за копейки.

Изделия из мрамора и натурального камня

Главный критерий оценки здесь — вес: сплошной мрамор или камень всегда ощутимо тяжелее легких композитов или пластиковой имитации.

Выбирая поднос, подставку или вазу, сначала возьмите ее в руки и оцените массивность материала.

Как убрать запах секонд-хенда с вещей

Напомним, специфический запах б/у одежды появляется из-за предварительной санитарной обработки, длительного хранения в закрытых помещениях или повышенной влажности в плохо проветриваемом шкафу.

Чтобы освежить вещи и перебить неприятный аромат без многократной стирки, в шкаф рядом с одеждой можно на несколько дней положить сухие лавровые листья, завернутые в тканевый мешочек или салфетку.

Если запах слишком стойкий, вещи нужно вывесить на свежем воздухе, замочить на 30–60 минут в воде со столовым уксусом перед стиркой или добавить во время стирки в барабан несколько ложек пищевой соды. Кроме того, сухую соду можно оставить прямо возле одежды в шкафу как натуральный поглотитель запахов.

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