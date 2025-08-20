Что цвет зубов говорит о вашем здоровье: признаки болезней по оттенку эмали

Зубы / © ТСН.ua

Наши зубы могут рассказать гораздо больше, чем мы думаем. Их цвет — от желтых пятен до черных оттенков — может быть не только эстетической проблемой, но и сигналом о серьезных заболеваниях.

Об этом пишет Daily Mail

Об этом предупреждает Аллен Чжан, зуботехник и основатель компании ProDENT. По его словам, простые инструменты, такие как внутриротовые камеры, помогают вовремя заметить изменения цвета, прежде чем они перерастут в опасные проблемы.

«Ваши зубы могут показать ранние сигналы, если знать, на что обращать внимание. Регулярная проверка может спасти от больших проблем со здоровьем в будущем», — объясняет эксперт.

Желтый оттенок: кофе или болезни печени

Желтые пятна на зубах встречаются часто. Хотя чаще всего их вызывает чрезмерное потребление кофе или чая, в некоторых случаях они могут свидетельствовать о проблемах с печенью.

Если орган не работает должным образом, в теле накапливается билирубин — желтый пигмент желчи.

Серые и черные зубы: травмы, целиакия, отмирание тканей

Тусклый серый цвет зуба может означать, что он «умер» после травмы. Также этот оттенок может быть связан с системными болезнями, в частности целиакией, которая нарушает формирование эмали.

Черный цвет, напротив, сигнализирует о запущенном кариесе или отмирании пульпы. В редких случаях он может свидетельствовать о воздействии тяжелых металлов.

Коричневые пятна и полосы: ранний кариес или избыток фтора

Коричневые пятна на зубах являются одним из первых симптомов кариеса.

А вот коричневые полосы обычно возникают из-за тяжелого флюороза — следствие чрезмерного употребления фтора во время формирования зубов. Часто это случается из-за злоупотребления зубной пастой или ополаскивателями с фтором, когда дети глотают пасту вместо того, чтобы выплевывать.

Синие и серые полосы: последствия антибиотиков в детстве

Полосы синего или серого цвета в зубах могут оставаться от антибиотиков, которые ребенок принимал в раннем возрасте. Лекарства встраиваются в структуру зуба на этапе формирования.

Белые пятна: первые признаки кариеса

Многие мечтают о белоснежной улыбке, но меловые белые пятна не всегда являются хорошим знаком. Они могут свидетельствовать о начальной стадии кариеса или дефектах эмали, связанных с целиакией.

Пятнистая эмаль: генетические заболевания

Неравномерная, пестрая эмаль может быть признаком редких генетических болезней, таких как несовершенный амелогенез. В таких случаях эмаль становится слабой, а зубы более уязвимыми к повреждениям.

Итог: что цвет зубов может сказать о вас

Желтый: болезни печени или чрезмерное употребление кофе/чая

Серый: мертвый зуб или целиакия

Коричневые пятна: ранний кариес

Коричневые полосы: тяжелый флюороз

Синие/серые полосы: антибиотики в детстве

Белые пятна: начальный кариес или дефекты эмали

Черный: запущенный кариес или отмирание ткани

Пятнистая эмаль: генетические нарушения

По данным Центров по контролю и профилактике заболеваний (CDC), 3,7 миллиарда человек в мире страдают от болезней ротовой полости.

В некоторых случаях нелеченный кариес может привести к абсцессам, потере зубов или даже опасным для жизни инфекциям.

«Ваши зубы могут рассказать о том, чего тело еще не показало. Своевременное выявление изменений цвета — один из самых простых способов сохранить долговременное здоровье», — резюмирует Аллен Чжан.

Напомним, ранее мы писали о том, британские ученые разработали революционную методику, которая позволяет восстановить зубную эмальс помощью кератина, содержащегося в человеческих волосах.