Что цвет зубов говорит о вашем здоровье: признаки болезней по оттенку эмали
Оттенок эмали зубов может сигнализировать о возможных заболеваниях.
Наши зубы могут рассказать гораздо больше, чем мы думаем. Их цвет — от желтых пятен до черных оттенков — может быть не только эстетической проблемой, но и сигналом о серьезных заболеваниях.
Об этом пишет Daily Mail
Об этом предупреждает Аллен Чжан, зуботехник и основатель компании ProDENT. По его словам, простые инструменты, такие как внутриротовые камеры, помогают вовремя заметить изменения цвета, прежде чем они перерастут в опасные проблемы.
«Ваши зубы могут показать ранние сигналы, если знать, на что обращать внимание. Регулярная проверка может спасти от больших проблем со здоровьем в будущем», — объясняет эксперт.
Желтый оттенок: кофе или болезни печени
Желтые пятна на зубах встречаются часто. Хотя чаще всего их вызывает чрезмерное потребление кофе или чая, в некоторых случаях они могут свидетельствовать о проблемах с печенью.
Если орган не работает должным образом, в теле накапливается билирубин — желтый пигмент желчи.
Серые и черные зубы: травмы, целиакия, отмирание тканей
Тусклый серый цвет зуба может означать, что он «умер» после травмы. Также этот оттенок может быть связан с системными болезнями, в частности целиакией, которая нарушает формирование эмали.
Черный цвет, напротив, сигнализирует о запущенном кариесе или отмирании пульпы. В редких случаях он может свидетельствовать о воздействии тяжелых металлов.
Коричневые пятна и полосы: ранний кариес или избыток фтора
Коричневые пятна на зубах являются одним из первых симптомов кариеса.
А вот коричневые полосы обычно возникают из-за тяжелого флюороза — следствие чрезмерного употребления фтора во время формирования зубов. Часто это случается из-за злоупотребления зубной пастой или ополаскивателями с фтором, когда дети глотают пасту вместо того, чтобы выплевывать.
Синие и серые полосы: последствия антибиотиков в детстве
Полосы синего или серого цвета в зубах могут оставаться от антибиотиков, которые ребенок принимал в раннем возрасте. Лекарства встраиваются в структуру зуба на этапе формирования.
Белые пятна: первые признаки кариеса
Многие мечтают о белоснежной улыбке, но меловые белые пятна не всегда являются хорошим знаком. Они могут свидетельствовать о начальной стадии кариеса или дефектах эмали, связанных с целиакией.
Пятнистая эмаль: генетические заболевания
Неравномерная, пестрая эмаль может быть признаком редких генетических болезней, таких как несовершенный амелогенез. В таких случаях эмаль становится слабой, а зубы более уязвимыми к повреждениям.
Итог: что цвет зубов может сказать о вас
Желтый: болезни печени или чрезмерное употребление кофе/чая
Серый: мертвый зуб или целиакия
Коричневые пятна: ранний кариес
Коричневые полосы: тяжелый флюороз
Синие/серые полосы: антибиотики в детстве
Белые пятна: начальный кариес или дефекты эмали
Черный: запущенный кариес или отмирание ткани
Пятнистая эмаль: генетические нарушения
По данным Центров по контролю и профилактике заболеваний (CDC), 3,7 миллиарда человек в мире страдают от болезней ротовой полости.
В некоторых случаях нелеченный кариес может привести к абсцессам, потере зубов или даже опасным для жизни инфекциям.
«Ваши зубы могут рассказать о том, чего тело еще не показало. Своевременное выявление изменений цвета — один из самых простых способов сохранить долговременное здоровье», — резюмирует Аллен Чжан.
