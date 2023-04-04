Что в Польше кладут в Пасхальную корзину: список блюд

Święconka (швенцонка) – это название всех блюд, которые освящаются в корзинках на Пасху.

Польша – страна, принявшая наибольшее количество украинских беженцев. Уже второй год подряд украинцы в Польше будут вынуждены отмечать Пасху вне дома.

Что именно в Польше кладут в корзину на Пасху, говорится в материале ТСН.ua.

Święconka (швенцонка) – это название всех блюд, которые освящаются в корзинках на Пасху. В католических храмах это делается вечером в Великую субботу.

В корзину в Польше кладут почти то же, что и в Украине:

пасхальные яйца

соль

хрен

ветчина/колбаса.

сладкая бабка – это аналог украинской Паски (кулича в рос.)

Также польские хозяйки готовят праздничный пасхальный баранец из масла, теста, сахара или шоколада.

Еще один вид польской пасхальной выпечки – мазурки, которые готовят кое-где и на Западе Украины.

На Пасху к праздничному столу готовят суп журек (żurek) или белый борщ (barszcz biały).

Раньше мы писали, сколько будет в этом году Пасхальная корзина. Также эксперт рассказал, насколько ударят по кошелькам украинцев цены на Пасху.

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