Яйца / © Unsplash

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Недавнее исследование выявило интересную связь между тем, как мы готовим яйца, и нашими личностными чертами. В опросе приняли участие более тысячи жителей Великобритании, которые рассказали о своих пищевых привычках и стиле жизни.

Об этом сообщило издание Unilad.

Вареные яйца

Исследование показало, что любители вареных яиц чаще проявляют импульсивность и меньшую организованность в повседневной жизни. Также среди них выше вероятность разводов по сравнению с теми, кто предпочитает другие способы приготовления. Этот вариант более популярен среди женщин.

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Яйца пашот

Те, кто выбирает яйца пашот, обычно описываются как более счастливые, общительные и открытые люди. Они чаще носят яркую одежду, слушают энергичную музыку и, по данным опроса, часто имеют двоих детей. Также было замечено, что такие люди обычно выросли в семьях с не более чем одним старшим братом или сестрой. Этот способ также был популярнее среди женщин.

Жареная яичница

Этот вариант преимущественно выбирают молодые мужчины, которые имеют старших братьев и сестер. Исследование связывает их с творчеством, любознательностью и открытостью к новому опыту. Также, по результатам опроса, такие люди чаще имеют активную сексуальную жизнь и яркие сны.

Омлеты

Любители омлетов, как правило, описываются как организованные, дисциплинированные и надежные люди. Они реже разводятся, живут дольше и часто имеют опрятные дома.

Яичница-болтунья

Этот способ популярен среди людей в возрасте 20-39 лет, которые занимают руководящие должности или имеют ипотеку. Однако, по мнению исследователей, они могут быть менее открытыми в общении.

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Стоит отметить, что результаты основаны на относительно небольшой выборке, поэтому их следует интерпретировать с осторожностью. Однако интересно, что даже такие простые пищевые предпочтения могут иметь определенные связи с психологическими особенностями.

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