Что ваш любимый способ приготовления яиц может рассказать о вашей личности: исследование

Яичница / © Freepik

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Как вы любите яйца на завтрак — жареные, вареные, пашот, омлет или болтанку? Как выяснилось, этот выбор может многое рассказать о вашем характере, привычках и даже отношениях.

Об этом пишет Daily Mail.

Исследование показывает, что способ приготовления яиц напрямую связан с чертами личности, стилем жизни и тем, как люди ведут себя в отношениях. Все от уровня добросовестности до вероятности развода может проявляться в том, что именно вы кладете на тарелку утром.

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Яйца-пашот: счастливые, яркие, компанейские

Яйца-пашот. / © Credits

Любители яиц - пашот обычно происходят из небольших семей, имеют двоих детей и хорошо ладят с другими. Они часто экстраверты, душа компании, открыты к общению и предпочитают яркую одежду и позитивную музыку. В среднем – это самая счастливая группа.

Вареные яйца: беззаботные, импульсивные — и под риском развода

Вареные яйца. / © Фото из открытых источников

Те, кто предпочитает вареные яйца, обычно менее организованные, склонны к спонтанным решениям и не очень ответственны. Они демонстрируют более низкие показатели добросовестности – психологической склонности быть собранным и надежным. Интересно, что именно в этой группе чаще фиксируется больший риск разводов.

Яичница (глазунья): свободолюбивые, креативные, с богатым воображением

Любители жареных яиц — люди с богатым воображением, склонные к творчеству и открытые к новому. Они чаще помнят свои сны и имеют более активную интимную жизнь, более широкий опыт и более сильное половое влечение.

Яичница-болтушка: уравновешенные, амбициозные, но сдержанные в общении

Яичница-болтушка. / © Pexels

Те, кто предпочитает мягко взбитые яйца, обычно более эмоционально стабильны, реже испытывают тревогу или печаль, но в то же время являются более закрытыми. Эта группа часто представлена среди молодых специалистов, уже достигших определенного уровня благосостояния.

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Омлет: организованные, надежные и живут дольше

Омлет. / © Pexels

Любители омлетов – это самодисциплинированные, собранные и чистоплотные люди. Часто относятся к среднему классу, имеют более стабильные отношения и более низкий уровень разводов. Данные исследования также указывают на то, что именно эта группа может иметь большую продолжительность жизни.