Денежное дерево

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Денежное дерево можно увидеть на подоконниках многих домов. Его ценят за необычные мясистые листья, похожие на маленькие монеты, неприхотливость и способность годами расти в одном горшке. В то же время с этим комнатным растением связано немало примет и поверий.

Считается, что денежное дерево может приносить благополучие, удачу и довольство в семью. Рассказываем, какие приметы связаны с толстянкой, что означает ее цветение и опадание листьев и где, по традиционным представлениям, лучше всего поставить растение.

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Почему денежное дерево считают символом богатства

Денежное дерево — это народное название толстянки яйцевидной (Crassula ovata). Растение происходит из Южной Африки и относится к суккулентам, которые накапливают воду в своих толстых листьях.

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По данным Королевского садоводческого общества Великобритании, толстянку также называют нефритовым растением (jade plant), деревом дружбы и денежным деревом (money tree).

Особую символику растение получило благодаря округлым листьям, напоминающим монеты. В традициях феншуй ее связывают с материальным благополучием, процветанием и положительной энергией. Толстянка традиционно дарят на новоселье, свадьбу и по случаю открытия бизнеса как символ добрых пожеланий.

Важно понимать, что речь идет именно о культурных традициях и поверьях. Научных доказательств того, что растение способно влиять на финансовое положение человека, нет.

Какие приметы связаны с денежным деревом

С толстянкой связывают разные приметы, большинство которых касается денег, семейного благополучия и перемен в жизни.

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Денежное дерево активно растет. По распространенному поверью, появление новых побегов и листьев предвещает финансовый рост, успех в работе или новые возможности для заработка.

Растение имеет толстый стебель и пышную крону. Такое дерево считают символом стабильности и изобилия. Существует представление, что чем крепче толстянка, тем благополучнее будет жизнь ее владельцев.

На денежном дереве появились новые листочки. В некоторых бытовых толкованиях это связывается с неожиданными поступлениями денег или приятными новостями.

Толстянка начала увядать. По суеверным представлениям, это может быть предупреждением о будущих трудностях. Однако на самом деле ухудшение состояния растения обычно связано с неправильным уходом.

Что значит, если денежное дерево зацвело

Цветение толстянки в домашних условиях случается нечасто. Именно поэтому с ним связывают одну из самых известных примет.

По поверью, если денежное дерево зацвело, это предвещает особенно благоприятный период для семьи. Иногда цветение связывают с большой прибылью, успешным завершением важного дела или исполнением давнего желания.

На самом деле, цветение имеет вполне естественное объяснение. Толстянка образует небольшие белые или розовые цветки, собранные в соцветия. Появлению бутонов способствуют достаточное освещение, долгие ночи и соответствующие температурные условия.

В помещениях растение может годами не цвести, даже если остается здоровым. Поэтому отсутствие цветов не свидетельствует о каких-либо негативных изменениях в жизни владельцев.

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До чего опадают листья денежного дерева

Опадание листьев — еще одна особенность толстянки, которую часто пытаются объяснить приметами. Существует поверье, что потеря листков, подобных монетам, может символизировать финансовые потери или непредвиденные расходы.

Однако ботаники объясняют это явление совсем по-другому. По данным экпсертов, чрезмерный полив может повлечь за собой опадания листьев и загнивание корней толстянки.

Другими причинами могут быть:

недостаточное освещение;

резкое переохлаждение;

солнечные ожоги;

проблемы с корневой системой;

естественное старение нижних листьев.

Поэтому, если денежное дерево начало терять листву, в первую очередь следует проверить влажность почвы и условия ее содержания.

Где поставить денежное дерево, чтобы оно приносило удачу

В традиции феншуй значение имеет не только само растение, но и место его расположения.

Одно из самых распространенных поверий связано с размещением толстянки у входа в дом или рабочее помещение. Согласно традиционным представлениям фэншуй, растение у входа символизирует пожелание процветания и благополучия.

Также в современных практиках феншуй денежное дерево нередко рекомендуют размещать в юго-восточной части дома, которое связывают с богатством.

Однако при выборе места следует учитывать и потребности самого растения. Толстянка любит свет. Если поставить ее в темном углу только по приметам, она может начать вытягиваться, ослабевать и терять декоративный вид.

Поэтому лучше выбрать хорошо освещенное место, где растение сможет нормально развиваться.

Можно ли дарить денежное дерево

Да, толстянка традиционно считается удачным подарком. Ее дарят с пожеланиями финансового благополучия, стабильности и успеха.

Особенно уместным такой подарок считают:

на новоселье — как символ изобилия в новом доме;

на свадьбу — с пожеланием благополучия молодой семье;

на открытие бизнеса — как символ успешного начала;

на день рождения — с пожеланием удачи и процветания.

В то же время, иногда можно услышать предрассудок, якобы отдавать собственное денежное дерево нельзя, поскольку вместе с ним из дома уйдет изобилие. Подтверждений такому утверждению нет.

Можно ли выращивать денежное дерево из подаренного отростка

С размножением толстянки также связаны бытовые поверья. В частности, существует представление, что растение, выращенное собственноручно из маленького отростка, становится личным символом благосостояния.

Считается, что постепенный рост такого деревца символизирует накопление изобилия и финансовое положение.

С практической точки зрения толстянка действительно хорошо подходит для такого выращивания. Растение можно размножать слоеными черенками.

Также толстянка легко образует корни из стеблевых черенков. Это позволяет вырастить новое растение даже из небольшой части взрослого деревца.

Чего нельзя делать с денежным деревом

Вокруг ухода за толстянкой также возникли предрассудки. К примеру, иногда утверждают, что нельзя выбрасывать здоровое растение, отдавать его незнакомцам или оставлять без внимания.

Эти запреты не имеют научной основы.

Есть реальные ошибки в уходе, которых следует избегать:

Не поливайте растение слишком часто. Толстянка накапливает влагу в листьях, поэтому постоянно мокрая почва может вызвать загнивание корней.

Не оставляйте ее в черном месте. При недостатке света побеги вытягиваются, а растение теряет компактную форму.

Не ставьте горшок на холодный подоконник, где возможно промерзание. Толстянка чувствительна к низким температурам.

Не используйте горшки без дренажных отверстий. Застой воды оказывает негативное влияние на корневую систему.

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