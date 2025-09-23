Что видят люди во время клинической смерти: история, изменившая жизнь

Клиническая смерть / © Freepik

Психотерапевт из США Эрика Тейт испытала клиническую смерть после падения с высоты около 18 метров. Она рассказала, что во время этого опыта увидела свою душу, почувствовала безграничную любовь и осознала, что смерти не существует.

Об этом пишет Mirror.

Падение с высоты и борьба за жизнь

Событие произошло в сентябре 2015 года во время одиночного похода по Палисейдсу, где Эрика натолкнулась на водопад. Самопровозглашенная «сорванцовая голова» решила спуститься по почти 18-метровому склону, но ее нога поскользнулась на мокром мхе. Она упала на большие валуны, сломав ребра, таз, хребет и руки, а также повредив легкие.

Эрика провела на скалах семь часов, находясь на грани жизни и смерти, и тогда пережила клиническую смерть.

Отделение от тела и встреча с сознанием

«Первое, что я помню, — это отделение от своего физического тела», — рассказала Эрика.

Она смотрела на свое тело и осознавала, что она не им.

«Я поняла, что я не умираю, что смерти нет. Есть что-то переживающее смерть, и некоторые люди называют это душой, духом или сознанием», — сказала девушка.

По словам женщины, этот опыт стал для нее доказательством того, что существует нечто большее, чем просто физическое. Она пережила «обзор» своей жизни, во время которой подсознательно наблюдала за всеми своими поступками, в частности осознав, что наносила больше вреда, чем помощи. Этот опыт привел ее к пониманию кармы и «причин и последствий».

Затем, по словам Эрики, она почувствовала «белый свет», что было «невыразимым чувством любви и покоя» и дало ей глубокое осознание того, что «каждая клетка, каждый атом» создан «единой энергией», и все мы «одно целое» и «полностью связаны».

Удивительное спасение и новая жизнь

Невероятно, но через семь часов ее нашел пожарный, который не был на дежурстве, но, как утверждается, «интуитивно почувствовал» ее местонахождение. Эрику госпитализировали: она провела месяц в больнице, месяц в реабилитационном центре и шесть месяцев в инвалидной коляске. Несмотря на травматический опыт, она считает его глубоким «духовным пробуждением», изменившим ее жизнь.

