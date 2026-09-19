Что выбор последней трапезы говорит о вашем характере: объяснение психологов

О чем говорит ваше «последнее блюдо»? : как тюремная традиция США стала тестом на характер / © Associated Press

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Традиция предоставлять смертникам в американских тюрьмах право на «последнюю трапезу» перед исполнением приговора давно вышла за пределы тюремных стен и превратилась в объект исследования специалистов по поведенческой психологии. Меню, которое человек выбирает в свой последний день жизни, оказалось не просто способом унять голод, а глубоким маркером подсознания.

Об этом пишет UNILAD.

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Как отмечают психологи, когда человека просят назвать свое последнее блюдо в жизни, его мозг автоматически ищет не просто самый дорогой деликатес, а эмоциональный якорь.

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Многие сразу берутся за свою любимую еду, некоторые требуют гигантскую порцию на тарелку, а другие выбирают что-то совсем экстравагантное.

Например, просьба о любимой фирменной пище или напитке может вызвать воспоминания детства, особенно в период стресса.

По данным Psychology Today, последними словами одного из заключенных были: «Я получил не свои спагетти-о’с (популярный американский бренд консервированной пасты в томатном соусе — Ред.), я получил простые спагетти! Я хочу, чтобы пресса об этом знала».

Но исследователи также обнаружили связь между пищевыми предпочтениями приговоренных к смертной казни и людьми, чье ощущение будущего короче, включая солдат на фронте. Они отмечают, что неуверенность в будущем может быть связана с выбором калорийных продуктов.

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Кроме того, люди с низкой самооценкой могут быть более склонны к чрезмерному потреблению, когда находятся в стрессе или сталкиваются с напоминаниями о смерти.

Самое популярное среди американских заключенных до смертной казни — все, что «жареное». Речь идет о фастфудах Kentucky Fried Chicken (KFC) или Burger King, а также молочных коктейлях или мороженом.

Психолог питания, профессор Джейн Огден, также говорит, что окончательные решения по блюдам могут быть связаны не с тем, что кажется на первый взгляд.

«Еда имеет сложные значения, часто связанные с нашим детством, но также и с выдающимися моментами нашей жизни, такими как влюбленность, особый праздник или трагедия», — сказала она в интервью UNILAD.

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Эксперт добавил: «Эти значения могут быть положительными, как любовь, угощение или праздник, или более негативными, как стыд, чувство вины, сожаление или потеря. Поэтому еда может вызвать сильные воспоминания, а вид, запах или вкус блюда могут быстро вернуть человека в часть его предыдущей жизни».

Ранее спасатель рассказал, что говорят люди, которых извлекли из-под завалов, в первые секунды.

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