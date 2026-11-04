Что за отверстие расположено возле зарядного порта смартфона и почему его не следует чистить иглой

Для чего отверстие возле зарядки телефона / © pexels.com

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На самом деле, во многих телефонах там расположен микрофон, который помогает передавать голос во время разговоров и улучшать качество записи звука.

Рассказываем, для чего нужно это отверстие, как оно работает и почему его не следует чистить подручными предметами.

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Что за отверстие у зарядки смартфона

В современных смартфонах обычно есть несколько микрофонов. Один из них расположен внизу корпуса, часто рядом с разъемом USB-C или Lightning. Он улавливает голос во время телефонного разговора.

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Другие микрофоны могут находиться на верхнем торце телефона или возле камер. Они помогают устройству лучше записывать звук и отделять голос от шума вокруг.

Поэтому маленькое отверстие у зарядки действительно может быть микрофоном, но это зависит от модели смартфона. Если хотите знать наверняка, проверьте инструкцию к устройству.

Зачем телефону несколько микрофонов

Во время разговора смартфон улавливает не только голос, но и звуки вокруг шум автомобилей, ветер, разговоры других людей. Дополнительный микрофон помогает устройству различать звуки и уменьшать фоновый шум.

Например, вы разговариваете по телефону на оживленной улице. Несколько микрофонов могут помочь системе лучше выделить ваш голос на фоне городского шума, чтобы собеседник слышал вас более четко. За это отвечают и сами микрофоны и программная обработка звука.

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Они также используются при записи видео. Благодаря нескольким источникам звука, смартфон может лучше передавать голос человека и звуки окружающей среды. Конкретный результат зависит от модели телефона и от того, как в нем настроена система записи.

Почему микрофон разместили возле зарядного порта

В смартфоне мало свободного места, потому производители тщательно продумывают расположение каждой детали. Нижняя часть корпуса подходит для микрофона, ведь при обычном телефонном разговоре человек держит телефон так, чтобы говорить в его нижний край.

В то же время расположение компонентов в разных моделях отличается. Не каждое маленькое отверстие на корпусе предназначено для микрофона, поэтому по одному лишь внешнему виду определить его функцию удается не всегда.

Почему нельзя чистить отверстие иглой

Маленькое отверстие у зарядки легко спутать с отверстием для извлечения SIM-карты. Но предназначение у них разное. Если вставить иглу или скрепку не туда, можно повредить микрофон или другие внутренние элементы смартфона.

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Даже если вы точно знаете, что перед вами микрофон, стараться прочистить его не стоит. Внутри может быть чувствительная мембрана или защитная сетка, которые легко повредить. После этого собеседники могут слышать вас хуже, а записи звука станут тихими или обезображенными.

Если у отверстия накопилась пыль, попробуйте осторожно убрать ее мягкой сухой щеточкой. Не нажимайте на поверхность и не пытайтесь протолкнуть грязь внутрь.

Также не следует заливать в отверстие воду, спирт или другие жидкости или направлять туда сильный поток сжатого воздуха. Если микрофон работает плохо, лучше доверить его очистку специалисту.

Проверьте и чехол смартфона: иногда он частично перекрывает отверстие и мешает нормальной записи звука.

Как проверить, исправен ли микрофон

Если собеседник жалуется, что вас плохо слышно, не торопитесь нести телефон в ремонт. Сначала проверьте несколько простых вещей:

Удалите чехол и убедитесь, что он не закрывает отверстия на корпусе. Запишите голос в диктофоне и прослушайте запись. Снимите короткое видео и проверьте, хорошо ли слышен голос. Осмотрите отверстия на корпусе: возможно, возле них собралась пыль. Если проблема возникает только в одном приложении, проверьте, имеет ли он разрешение на использование микрофона.

Если звук остается тихим или искаженным в различных приложениях, причина может быть в загрязнении, неисправности микрофона или программном сбое. В таком случае следует обратиться в сервисный центр.

FAQ

Для чего нужно маленькое отверстие у зарядки телефона?

Во многих смартфонах там расположен микрофон. Он помогает передавать голос во время вызова, уменьшать фоновый шум и записывать звук во время съемки видео. Однако точное назначение отверстия зависит от модели телефона.

Можно ли чистить отверстие возле зарядки телефона иглой?

Нет, поскольку игла или скрепка могут повредить микрофон и его защитные элементы. Если у отверстия есть пыль, осторожно уберите ее мягкой сухой щеточкой. Если после этого микрофон работает плохо, лучше обратиться в сервисный центр.

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