Что здесь не так: только люди с IQ более 160 заметят ошибку за 8 секунд

Найдите ошибку на картинке / © Фото из открытых источников

Мы подготовили изображение красивого городского парка. Тщательно просмотрите картинку и постарайтесь найти одну маленькую, но очень важную деталь, которая выглядит странно. Это может быть что угодно: пара на мосту, птицы, деревья или здания на заднем плане.

Ваша задача — заметить именно тот элемент, который не вписывается в общую картину. Внимание: у вас есть всего 8 секунд, чтобы заключить.

Готовы?

Найдите, что здесь не так / © Фото из открытых источников

Увидели странность? Поздравляем тех, кто разгадал ее менее чем за 8 секунд! Ваш IQ очевидно не ниже 160.

Для всех остальных эта игра станет отличным упражнением для развития внимательности. Ведь иногда самые мелкие детали оказываются самыми важными.

Ответ:

Большинство, наверное, обратили внимание на женщину. Ее волосы развеваются совсем не так, как листья деревьев, а подолы пальто двигаются в другом направлении.