Что здесь не так: только люди с IQ более 160 заметят ошибку за 8 секунд
Проверьте свою внимательность и способность быстро подмечать детали с помощью небольшой визуальной загадки.
Мы подготовили изображение красивого городского парка. Тщательно просмотрите картинку и постарайтесь найти одну маленькую, но очень важную деталь, которая выглядит странно. Это может быть что угодно: пара на мосту, птицы, деревья или здания на заднем плане.
Ваша задача — заметить именно тот элемент, который не вписывается в общую картину. Внимание: у вас есть всего 8 секунд, чтобы заключить.
Готовы?
Увидели странность? Поздравляем тех, кто разгадал ее менее чем за 8 секунд! Ваш IQ очевидно не ниже 160.
Для всех остальных эта игра станет отличным упражнением для развития внимательности. Ведь иногда самые мелкие детали оказываются самыми важными.
Ответ:
Большинство, наверное, обратили внимание на женщину. Ее волосы развеваются совсем не так, как листья деревьев, а подолы пальто двигаются в другом направлении.