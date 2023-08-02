"Чтобы могли отдохнуть, как Барби": похоронные бюро выпускают яркие розовые гробы - фото

Некоторые компании уже оформили заказ.
Фильм Греты Гервиг "Барби" вдохновил на культурную и модную тенденцию, получившей название "Барбикор", даже похоронные бюро.
Об этом пишет nypost.com.
Так, в Италии, Мексике, Сальвадоре и всей Латинской Америке выпускают гробы модного оттенка.
В частности, компания Olivares Funeral Home продвигает свой гроб "Дом Барби" под слоганом: "Чтобы вы могли отдохнуть, как Барби".
"Этот гроб ярко розового цвета олицетворяет искру и энергию тех незабываемых моментов, которые они пережили. Это напоминание о том, что наши истории заслуживают того, чтобы их помнили и отмечали ярко. Пусть эта дань станет праздником, полным любви, красок и незабываемых воспоминаний", — прокомментировали в компании.
Также в итальянском городе Л'Акуила местное бюро ритуальных услуг TAFFO сделало розовый гроб. Лечь в него можно под лозунгом: Death in plastic it's fantastic! (Смерть в пластике – это фантастика! – прим.ред.).
Death in plastic it's fantastic!! #Barbie #BarbieTheMovie pic.twitter.com/95g0iyIclq— TAFFO (@taffoofficial) Июль 21, 2023
Похоронное бюро Alpha and Omega в Ауачапане, Сальвадор также в тренде. Гробовщик Исаак Вильегас сказал, что интерес к яркой модели резко возрос, когда фильм был выпущен, что привело к тому, что они предложили 30% скидку.
"Мы хотели продвигать розовый гроб, поскольку он стал тенденцией, и люди связывались с нами. Из 40 человек, которые спрашивали об этом, мы уже заключили контракт как минимум с 10 новыми клиентами", — сказал Вильегас. "У нас даже кончились запасы".
Напомним, 54-летняя фанатка Барби показала, как живет в доме своей мечты, где все розовое. Она с детства мечтала жить в мире культовой куклы.
Читайте также: