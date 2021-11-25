Чтобы не заболели раком: гинеколог пытался "лечить" своих пациенток сексом

Итальянский врач-гинеколог по прозвищу "Волшебная флейта" заманил в постель не менее полутора десятка женщин.

Врач-гинеколог из итальянского города Бари 60-летний Джованни Миньелло стал объектом тайного телевизионного расследования, в ходе которого оказалось, что он с помощью секса обещал вылечить своих пациенток от вируса папилломы человека (ВПЧ), который может вызвать рак.

Об этом сообщает издание Daily Mail.

Журналистам стало известно о необычном способе лечения, который практикует врач, получивший прозвище "Волшебная флейта", от одной из его пациенток — Анны-Марии.

Женщина консультировалась у Миньелло по поводу того, что не может забеременеть. После осмотра он сказал ей, что увидел признаки ВПЧ, хотя тест мазка был отрицательным. “Я спас многих женщин от рака. Все те, с кем я общался, избавлялись от опасности”, — убеждал врач, предлагая секс как лекарство.

Чтобы убедиться, что врач действительно практикует "целительный секс", журналисты прислали к нему актрису, разыгравшую роль пациентки. Миньелло обнаружил у нее "белые пятна" на шейке матки, указывающие на наличие ВПЧ, и предложил свой испытанный метод лечения.

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Актриса согласилась встретиться с врачом в отеле, где он снова заверил ее, раздеваясь, что она будет свободна от вируса. При этом он настаивал на сексе без презерватива, чтобы пациентка извлекла максимальную пользу от его антител.

Сеанс терапии не был доведен до конца из-за вмешательства журналистов, отслеживавших весь процесс лечения.

В результате расследования выяснилось, что по меньшей мере 15 женщин стали жертвами врача "Волшебная флейта". По словам координатора Центра борьбы с насилием в Баре Марики Массары, таких женщин могло быть гораздо больше, но не все они решаются теперь заявить о "лечении".

Через своего адвоката Миньелл заявил, что предложил альтернативное лечение, которое принесло результаты, добавив, что никогда не принуждал женщин к сексу и все происходило с их согласия.

Прокуратура города Бари начала расследование, которое находится на подготовительной стадии для установления фактов.

Напомним, американец Малколм Бреннер написал книгу о том, как он шесть месяцев в аквапарке занимался сексом с дельфином Долли и заявил, что после развода животное совершило самоубийство.

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