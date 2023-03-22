Чтобы рассада была урожайной и здоровой: как замочить семена перед посевом

Перед посевом семена часто замачивают в специальных растворах, чтобы позже из них выросла здоровая и урожайная рассада. Что используют для замачивания читайте в материале ТСН.ua.

Семена, используемые для домашней рассады, нужно предварительно замачивать. Особенно это важно, если вы собрали его вручную из прошлого урожая или купили на рынке. Специалисты утверждают, что правильно обработанные семена лучше прорастают, а еще они дают больший урожай и лучше защищены от болезней.

В чем замачивать семена перца или других культур перед посевом? Можно использовать средства в каждом доме.

Перекись водорода

В каждой домашней аптеке можно найти копеечное средство – перекись водорода. Оказывается, он очень полезен для семян, ведь помогает не только ускорить рост растения, но и защитить его от болезней.

Чтобы приготовить раствор для замачивания, берите 100 мл перекиси и смешайте с 1 литром воды. В этой смеси семена замачивают в течение 30 мин. Затем просушивают его на батарее и высевают.

Некоторые культуры плохо сходят (морковь, щавель, петрушка, свекла). Поэтому их рекомендуется обрабатывать в растворе из 1 литра воды и 40 мл перекиси. Замачивать нужно на 18 часов.

Сок алоэ

Как замочить семена перца или других культур в алоэ? Для этого нужно взять лист алоэ, которому больше 3 лет, завернуть в марлю и поставить в холодильник на неделю. После этого отжать сок из листа в глубокую емкость через марлю. В алоэ семена замачивают в сутки. Средство помогает обеззаразить семена от бактерий, ускорить их рост.

Пепел

В золе содержится много витаминов и азота, которые насыщают семена полезными элементами и положительно влияют на рост рассады. Чтобы приготовить раствор, нужно взять 1 литр воды и 2 столовые ложки золы. Смесь оставьте на 2-3 дня, чтобы она настоялась. Затем процедите раствор через марлю и замочите в нем семена на ночь.

Марганцовка

Как замочить семена перца или других культур в марганцовке? Необходимо развести в стакане воды 3 г вещества. Семена перца, баклажанов, капусты оставляют на 20 минут, а помидоров, кукурузы, фасоли, гороха, редьки на 45 минут. Обратите внимание, что марганцовка больше не продается в Украине, но многие люди все еще остаются в хозяйстве. Это мощный природный антисептик.

Мед

Для семян мед очень полезен, но нужно брать только натуральный продукт. В стакане теплой воды растворите чайную ложку меда, а затем замочите семена в сутки в этой смеси. Перед посевом его нужно будет хорошо промыть и просушить возле батареи.

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