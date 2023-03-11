Чтобы сапоги не расклеились: где можно и не рекомендовано хранить зимнюю обувь

Весной нужно подготовить зимнюю обувь к хранению. Оказывается, что самое популярное место, где часто хранят сапоги, сильно сокращает срок их службы. Читайте на сайте ТСН.ua, где хранить зимнюю обувь.

Где хранить зимнюю обувь: место, которое нужно избегать

Часто в небольших квартирах зимнюю обувь ставят на длительное хранение на балконе. Но для сапог и ботинок это место очень опасно. На балконе часто бывают сильные перепады температуры. Летом там обычно очень жарко и зимняя обувь, особенно кожаная, может просто расклеиться.

Также обувь не следует хранить в контейнерах, не пропускающих воздух. Иначе внутри может завестись плесень или даже грибок и любимую пару придется обрабатывать специальными средствами или даже выбросить.

Не забывайте использовать подушечки с силиконовыми шариками. Их кладут в коробки с новой обувью. Такие подушечки поглощают излишнюю влагу, которая может навредить зимним сапогам.

Где лучше хранить зимнюю обувь

Лучшим местом для хранения зимней обуви остается шкаф. Предварительно сапоги или ботинки нужно очистить от грязи и пыли. Если есть шнурки, их лучше постирать.

Перед хранением полностью высушите обувь, вложите внутрь бумагу и подушечку с силиконовыми шариками. Так ботинки будут держать форму. Далее их кладут в бумажную коробку. Между парой лучше что-то положить, например, смятую бумагу, чтобы они не касались друг друга.

Очень удобно, когда обувь хранится в специальном обувном шкафу. Снизу обычно становятся сапоги, а посередине ботинки. На самых высоких полках ставят кеды, кроссовки и т.д.

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