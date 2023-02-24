Чтобы собрать ранний урожай: когда высевать огурцы на рассаду в 2023 году

Огурцы на рассаду можно сеять либо в теплицу (парник), либо сразу в открытый грунт. Но если высеять семена раньше, то уже готовую рассаду можно получить, как только придет настоящая весна. Да вы получите ранний урожай. Читайте об основных правилах в материале ТСН.ua.

Комментарий автора Татьяны Мележик:

"Свежие огурцы из своего собственного огорода — это вкусный и полезный источник витаминов. И так хочется получить урожай как можно раньше. Для этого я всегда следую определенным правилам."

О том, как правильно сеять огурцы на рассаду, написали в Floristics.

Когда высевать огурцы на рассаду в 2023 году — расчет правильной даты

Собственно, если очень хочется, семена огурцов можно начинать высевать уже в январе (тепличные сорта) и заканчивать примерно в апреле (сорты для открытого грунта). Однако для правильного расчета существует специальная формула: D = A+B+C. В ней:

D — это количество дней для высева семян, чтобы получить рассаду для высадки саженцев в грунт;

A — количество суток, которые требуются семенам для схождения (с момента высева);

B — количество дней от всхода семян до пикирования саженцев;

С — количество суток до посадки рассады в теплицу или открытый грунт.

Если составить A, B и С, можно понять, сколько времени нужно семенам и позже рассаде, чтобы стать достаточно сильной для высадки. Об интенсивности роста и времени прорастания можно узнать из упаковки. Производители всегда указывают эту информацию на обратной стороне каждого сорта.

Месячный посевной календарь для посева огурцов на март — апрель 2023 года

Некоторые огородники предпочитают лунные календари и ориентируются на них, когда высаживают огурцы на рассаду:

Календарь рассады огурцов на март 2023 года / Фото: ТСН.ua

Календарь рассады огурцов на апрель 2023 года / Фото: ТСН.ua

Подготовка правильной почвы

Для огурцов нужно выбирать рыхлую, воздухо- и влагопроницаемую почву, избегайте субстратов с большим количеством торфа. Можно также самостоятельно приготовить почву, выбрав один из следующих вариантов:

Взять равные части дерновой земли (верхний слой почвы, который разложился и перегнил, можно собирать на луговищах, пастбищах), торфе, песке, вермикулите или опилок, добавить небольшое количество кокосового волокна. Взять смесь из низинного торфа, опилок, дерновой земли и перепревшего навоза в следующих пропорциях: 4:1:4:1. Взять смесь из песка, дерновой земли и навоза в пропорции 1:3:6.

Если готовите смесь самостоятельно, обязательно ее обеззаражьте. Для этого используют метод прокаливания в духовке. Также можно полить ее раствором марганцовки. Тогда землю подкармливают. Для этого на 10 кг смеси берут 10 г суперфосфата, 6 г мочевины, 6 г сульфата калия, 2 г сульфата магния.

Готовые магазинные грунты не требуют дополнительной подкормки или стерилизации.

Затем смесь выдерживают под пленкой в теплом месте для восстановления полезной для рассады микрофлоры.

Как сеять огурцы на рассаду в 2023 году: обработка семян

Сначала нужно отсеять пустые семена: опустить в 3% раствор соли. Пустое просто всплывет доверху.

Затем его промывают под проточной водой и обеззараживают. Для этого замачивают в 1% растворе марганцовки на 30 минут или в 10% растворе перекиси водорода на 20 минут.

После этого семена промывают, высушивают и проращивают во влажной ткани при температуре +25-30 градусов 2-3 дня. Как только увидите белые побеги (3-4 мм длиной), можно его высевать.

Куда сеять, чтобы иметь рассаду на хороший урожай

Сеянцы огурцов плохо переносят пикировку, поэтому специалисты советуют сразу высаживать их в отдельную емкость в ямку глубиной 1,5-2 см (по одному семечку с побегами или по две без пароток).

Тарой может быть заполнен обеззараженным субстратом торфоперегнойный или пластиковый стакан. Не забудьте о дренажных отверстиях. Заполняют стаканы субстратом так, чтобы до края осталось примерно 1 см.

После высева стакана ставят в поддон, поливают, накрывают пленкой и держат при температуре +23-28 градусов до появления первых восхождений. Субстрат в это время нужно увлажнять с помощью распылителя дважды в неделю.

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