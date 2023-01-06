Чтобы у малыша не было аллергии: как отмыть детский горшок

Нужно не только выбрать правильный детский горшок, но и важно знать, как отмыть его, чтобы у малыша не было аллергии. Читайте об этом в материале ТСН.ua.

Как правильно ухаживать за детским горшком? Здесь следует принять во внимание принцип "в пользу малышу". То есть, не стоит использовать никаких средств для чистки унитаза, ведь они могут стать причиной аллергии, в частности, сильных высыпаний. А еще резкие запахи не всегда подходят малышам.

Как отмыть детский горшок: основные моменты

Важно каждый раз после каждого "туалетного сеанса" ополаскивать горшок, чтобы на его дне ничего не застаивалось.

Время от времени, кроме обычной воды из-под крана, можно использовать пищевую соду. Она отлично справляется с загрязнениями, неприятным запахом и бактериями, а также после ее использования поверхность детского горшка будет оставаться гладкой. Однако, если на его поверхности есть какие-либо наклейки или рисунки, с сильным трением лучше быть осторожными.

Также следует отметить, что способ мойки во многом зависит от типа детского горшка. За ровной поверхностью всегда легче ухаживать, ведь вам не понадобится никаких дополнительных средств. Поэтому рекомендуется выбирать именно такие "унитазы" для детей.

Как выбрать детский горшок

Очень важно выбрать правильный детский горшок для мальчика и девочки. Здесь есть всего три правила:

лучше не выбирать модели в виде игрушек или с музыкой – они могут только навредить, ведь так время провождения малыша на горшке увеличивается, а это плохо влияет на здоровье (в частности, ухудшается кровообращение в прямой кишке и органах таза);

хорошо, если есть спинка и подлокотники – такие модели удобны для малышей, а если лоток снимается, важно, чтобы между ним и стульчиком не было зазоров, ведь ребенок может прищемить кожу;

правильный пластик – оптимальным вариантом считается полипропилен, ведь он не боится перепада температуры (в отличие от полистирола), поэтому его можно обдавать кипятком для дезинфекции.

Детский горшок для мальчика лучше выбирать такой, который имеет специальное выступление посередине. Он защитит от брызг и приучит малыша правильно сидеть (с разведенными ножками). А вот детский горшок для девочки должен иметь округлую форму. Тогда малыш сможет свести ножки.