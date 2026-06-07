Чтобы видел мир ее глазами: женщина смешала прах умершей собаки с краской для татуажа век

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После потери своей любимой собаки жительница Великобритании нашла необычный способ сохранить его рядом с собой. Женщина решила добавить прах домашнего любимца к краске для полуперманентной подводки для глаз, чтобы, по ее словам, пес и дальше «видел мир ее глазами».

Об этом она рассказала This Morning.

Клер Гобсон, работающая мастерицей перманентного макияжа, тяжело переживала смерть своей собаки по кличке Патч. Четвероногий друг прожил рядом с ней два десятилетия, поэтому прощание оказалось особенно болезненным.

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Когда женщина начала готовиться к переезду в Дубай, она поняла, что не хочет перевозить урну с прахом в чемодане и постоянно беспокоиться о ней.

«Я собиралась поехать в Дубай, чтобы переехать туда. Я жила, переезжая из одной страны в другую, и подумала: «Я не хочу класть его прах в чемодан», — рассказала Клер во время участия в программе.

В это время ей пришла в голову нестандартная идея.

«Я подумала: «О, я делаю татуировку подводки для глаз, и я уверена, что люди делают татуировки с изображением своих любимых на теле, так почему бы просто не сделать это подводкой?».

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По словам Гобсон, она прекрасно понимала, что такая идея может показаться странной. Однако желание сохранить особую связь с собакой оказалось сильнее сомнений.

Для реализации замысла женщина обратилась к знакомому мастеру перманентного макияжа. Интересно, что этот человек также недавно потерял домашнего любимца, поэтому отнесся к просьбе с пониманием.

Специалисты смешали небольшое количество пепла Патча с пигментом для полуперманентной подводки, после чего с помощью специальной иглы ввели смесь в кожу век.

Клэр объясняет, что ее решение продиктовано не желанием привлечь внимание, а глубокой любовью к собаке.

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"Собаки - они преданы, они надежны, они рядом каждый день, целуют тебя, когда ты возвращаешься с работы, и это, можно сказать, чистейшая форма любви", - сказала женщина. "У них нет злобы. Нет манипуляций. Они рады видеть тебя каждый день в течение 20 лет".

Клэр Гобсон

Хотя татуировка в виде подводки для глаз не пожизненна, его эффект может сохраняться в течение нескольких лет. Когда пигмент станет терять насыщенность, женщина планирует обновить процедуру.

По ее словам, часть пепла Патча осталась, поэтому при необходимости его можно будет снова добавить в краску.

"Он будет там еще долго", - подытожила британка.

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Напомним, ветеринарка раскрыла трогательную деталь, о чем думают собаки перед смертью.

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