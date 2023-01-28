Чтобы зеркало не запотевало: шесть простых способов, которые помогут

Зеркало в ванной комнате часто потеет. Особенно если перед этим принять горячий душ. Оказывается с этой проблемой можно бороться. Что делать, чтобы зеркало не запотевало читайте в материале ТСН.ua.

Почему зеркало в ванной потеет

Когда пар конденсируется на зеркале, происходит его запотевание. Но почему она остается именно здесь? Пар от горячей воды, например, после принятия душа, всегда оседает на более холодной поверхности.

Что делать, чтобы зеркало не запотевало

Существует несколько способов, чтобы зеркало в ванной не запотевало:

Установка вытяжного вентилятора – он поможет избавиться от горячего пара в помещении. Это достаточно простой и распространенный способ. Особенно актуален он в ванных комнатах, где нет окон. Когда вентилятор будет работать, будет удалять из помещения пару, поэтому она не будет оседать на зеркале. А еще с помощью вентилятора можно снизить риск появления в комнате грибка. Приобретение зеркала с подогревом такое зеркало решает проблему запотевания. Оно отличается наличием влагозащитной прокладки, которая мягко нагревает поверхность и предотвращает накопление пара. Такие зеркала часто имеют и другие функции: светодиодную подсветку, инфракрасный датчик и т.д.

Чем почистить зеркало в ванной комнате, чтобы оно больше не потело

От запотевания зеркала можно избавиться и средствами, которые есть в каждом доме. Они достаточно действенны, однако стоит помнить, что придется время от времени повторять процедуру очищения:

Мыло — с помощью куска мыла можно избавиться от запотевания. Просто проведите им по поверхности зеркала, а затем сотрите мыло с помощью салфетки из микрофибры или полотенца. Ткань можно слегка увлажнить, чтобы мыло легко отошло. Протирать зеркало нужно, пока его поверхность не станет полностью чистой. Пена или гель после бритья – возьмите на палец небольшое количество пены или геля после бритья, затем распределите по всей поверхности зеркала. Далее нужно насухо протереть салфеткой из микрофибры или полотенцем. Это средство создаст эффективный барьер от просадки пара. После процедуры зеркало не будет запотевать в течение нескольких недель. Специальные средства – существуют и специальные средства от запотевания, например для автомобильного стекла. Они стоят недорого, а также помогают сделать так, чтобы зеркало не запотевало в течение месяцев. Средство наносится на поверхность и протирается салфеткой из микрофибры. Глицерин – этот продукт продается в любой аптеке. Его нужно разбавить водой, а затем втереть в поверхность зеркала. Не забудьте после процедуры вытереть его досуха полотенцем.

Обратите внимание, что глицерин нетоксичн, поэтому он безопасен для домашних любимцев и детей. Однако, решив проблему запотевания надолго с глицерином вы не сможете.

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