Чудо инженерии: что известно о самом длинном в мире мегатоннеле, соединяющем два города Европы (фото)

На его строительство ушло 140 миллионов евро.

Самый длинный в мире тоннель Лрдал в Норвегии имеет ошеломляющую протяженность 24 км и стоил 140 миллионов евро. Известный как Lrdalstunnelen, он соединяет города Аурланд на южной стороне Согнефьордена и Лрдал в старом районе Согн.

Об этом сообщает Mirror.

Он обеспечивает бесспорное сообщение между Осло, столицей Норвегии, и Бергеном, популярным туристическим направлением на юго-западе страны, известным своими ошеломляющими фьордами.

Туристы могут проехать по тоннелю, осмотреть захватывающий фьорд Флам, а затем вернуться через плато Аурландсфьеллет на Снежную дорогу между Аурландсвангеном и Лрдалсири. По мнению путеводителей и экспертов из Visit Norway, это путешествие нельзя пропустить.

Туристические боссы на месте высоко оценили этот опыт, говоря: "Это возможность почувствовать гору как извне, так и изнутри! Если у вас есть время, вам стоит посетить 800-летнюю церковь Боргунда в Лрдале, одну из самых посещаемых и фотографированных каменных церквей".

Колоссальный Лрдальский тоннель, открывшийся для посетителей в ноябре в 2000 году, является чудом инженерии, а освещение играет решающую роль в его дизайне. Каждые 6 км туннель расширяется, а скальные камеры подсвечиваются специальным освещением.

Тоннель Лрдал в Норвегии / Фото: Getty Images

Проект стоил более 115 миллионов евро, то есть каждый метр тоннеля стоил 38 000 норвежских крон (4100 евро). Несмотря на это, тоннель остается бесплатным.

Тоннель имеет 15 точек поворота и 48 остановок для отстоя, и разделен на четыре секции.

После его завершения велосипедный маршрут из Филлингсдалена, пригород Бергена, в центр Бергена сократился примерно на 5,5 километров, что сэкономило велосипедистам около 20 минут. Это сделало путешествие более управляемым во время гололеда и снежных зимних месяцев.

Тоннель Лрдал в Норвегии / Фото: Getty Images

Структура также значительно улучшила транспорт и логистику для доставляющих товары в этот район, стимулируя местную экономику нескольких норвежских городов. Это также популярная памятка для тех, кто хочет полюбоваться ее строительством.

Благодаря своей рекордной длине и инженерному мастерству, тоннель Лрдал является свидетельством современной инженерии. Его высоко оценили за улучшение сочетания и безопасное передвижение по самым сложным ландшафтам Норвегии.

Ежедневно по тоннелю проезжает около 1 000 автомобилей, а в часы пик – до 400 транспортных средств в час.

Напомним, что известно о строительстве поезда, который будет парить над землей. Предполагается, что он будет двигаться быстрее, чем любой локомотив, когда-либо построенный.

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