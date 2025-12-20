Чудо медицины: врачи спасли 2-летнего мальчика после почти смертельного ДТП

В США спасли 2-летнего мальчика. Фото: University of Chicago Medicine

Реклама

В США врачам удалось спасти двухлетнего мальчика, который получил критические травмы позвоночника и спинного мозга в результате дорожно-транспортного происшествия во время семейного путешествия по Мексике. Медики называют этот случай беспрецедентным для нейрохирургии.

Об этом сообщило издание Medical Xpress.

Двухлетний гражданин Германии Оливер Штауб попал в аварию 17 апреля, когда бронированный автомобиль на скорости около 70 миль в час врезался в минивэн, в котором ехала его семья. В результате удара голова ребенка фактически отделилась от позвоночника, а спинной мозг был перерезан. Врачи в Мехико сообщили родителям, что у мальчика перелом шеи, квадриплегия и признаки смерти мозга, и прогнозировали смерть в течение нескольких дней.

Реклама

Несмотря на это, со временем у ребенка появились слабые признаки сознания. После двух месяцев ухода в Мексике Оливера транспортировали в США, где его приняли специалисты детской больницы Comer при University of Chicago. Команду возглавил нейрохирург Мохамад Байдон.

Хирурги провели две сложнейшие операции: восстановили позвоночник, соединили затылок с позвоночником титановыми конструкциями и стабилизировали спинной мозг. После вмешательств у ребенка возникли осложнения, в частности остановка сердца и отек мозга, однако уже через несколько дней мальчик начал демонстрировать прогресс.

К середине октября Оливер начал самостоятельно дышать, двигать руками и ногами, реагировать на родителей и улыбаться. По словам врачей, это свидетельствует о восстановлении связи между мозгом и телом — явление, которое ранее не фиксировали после таких травм.

Сейчас мальчик уже выписан из больницы, а медики ожидают дальнейшего постепенного восстановления. Врач также обратился за специальным разрешением в FDA для применения экспериментальной терапии стволовыми клетками в рамках клинических испытаний.

Реклама

Напомним, в США женщина попала в больницу после того, как выдавила прыщ в так называемом «треугольнике смерти» на лице — из-за инфекции у нее появился сильный отек и частичное перекос лица.