Чудо-ребенок родился после того, как беременность развивалась в печени: четвертый случай в мире

В Перу врачи сообщили об уникальном случае: 19-летняя женщина родила здорового ребенка, хотя беременность развивалась не в матке, а в печени.

Об этом пишет Need To Know.

Такое состояние, известное как печеночная внематочная беременность, возникает тогда, когда оплодотворенная яйцеклетка имплантируется в ткани печени. Из-за крайне обильного кровоснабжения этого органа риск смертности для матери и плода считается одним из самых высоких.

Специалисты Национальной больницы Каетано Эредиа в Сан-Мартин-де-Поррес назвали этот случай «двойным чудом жизни». По словам министра здравоохранения Перу Луиса Кироза Авилеса, операция была крайне сложной, но врачам удалось спасти и мать, и новорожденную.

Мама с любимым и малышом / © Jam Press

Девочка весом 3,6 кг появилась на свет путем кесарева сечения в больнице Карлоса Ланфранко Ла Оса.

Новорожденная девочка / © Jam Press

Это первый успешный случай в Перу и только четвертый в мире, когда ребенок и мать выжили после имплантации печеночной эмбриона.

Большинство внематочных беременностей – около 96% – встречаются в фаллопиевых трубах. Лишь 4% развиваются в брюшной полости, но прикрепление именно к печени встречается почти уникально. В этом случае плод получал питательные вещества через артерии печени, что позволило ему развиваться до срока.

Особенность этой истории — ребенок доносился до 40 недель, тогда как в трех предыдущих подобных случаях роды происходили только на 36 неделе.

После рождения ребенка врачам не удалось сразу удалить плаценту из-за массивного кровотечения. Поэтому пациентку перевели в Национальную больницу Каетано Эредиа, где с помощью интервенционной радиологии провели эмболизацию питавших плаценту артерий. Только после этого удалось стабилизировать ее состояние.

Мама и ребенок вернулись домой 3 декабря.

