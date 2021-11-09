"Чума" в наших домах: исследователи обнаружили потрясающее количество микропластика, которое мы вдыхаем ежедневно

Согласно результатам исследования, ежедневно человек вдыхает более 24 000 частиц микропластика.

Ученые из Университета Халла (Великобритания) исследовали, что жилые дома наполнены тысячами крошечных опасных для здоровья пластиковыми волокнами.

Такие данные опубликовало британское издание Daily Mail.

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Как пишет издание, исследователи измерили уровень микропластика в 20 британских гостиных, обнаружив в среднем 1414 отдельных частиц на квадратный метр в день. Для исследования использовали гостиную с площадью около 17 кв. м. Выяснилось, только в этом пространстве может содержаться более 24 000 частиц микропластика в течение 24 часов. В новом исследовании, опубликованном в журнале Atmospheric Environment, было проверено 20 домов в Халле и Хамбери. Там обнаружили микропластик в каждой гостиной.

Исследователи ежемесячно с июля по декабрь 2019 ставили стакан в гостиной домов на неделю. Они обнаружили, что почти четверть плавающих в стаканах частиц были микропластиком. Из них 90% были изготовлены из ПЭТ, гибкого пластика, используемого в бутылках для питья и контейнерах со чистящими средствами. Остальные содержали пластиковые пленки, которые могли быть получены из сумок-переносок и нейлона, также используемого в текстиле.

Отметим, микропластик все чаще встречается в жизненно важных органах человека, таких как мозг, матка и лёгкие. Пока наука не имеет доказанных фактов, что микропластик может вызвать или усугубить респираторные заболевания. М астинкы пластика могут содержать химические вещества, нарушающие работу эндокринной системы, связанные с нарушением фертильности, задержкой нервного развития у детей, иммунными расстройствами и раковыми заболеваниями, связанными с гормонами.

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