Чупакабра вернулась: фермеры напуганы демоническим существом, убившим стадо животных

Страхи перед легендарной и жестокой чупакаброй вернулись после того, как в Мексике посреди ночи было убито стадо коз. Инцидент произошел после того, как в октябре в 2023 году группа бразильских охотников утверждала, что застрелила загадочного зверя в лесу.

Физические описания существа различаются, и уже больше года не было сообщений о появлении чупакабры. Но два нападения на скот в одном районе менее чем за неделю заставили фермеров поверить, что демонический зверь вернулся, пишет Need To Know, опубликовавшее видео с фермы.

Первое нападение произошло на ферме в Сарагосе в штате Коауила, недалеко от границы с США. 12 коз были найдены мертвыми 6 февраля. Несколько других были найдены едва живыми. Фермер сказал, что на телах животных были странные следы без признаков обычного нападения хищников.

Другой инцидент произошел 10 февраля на соседнем ранчо El Italiano Ranch. Владелец фермы Хосе Фрага Рамирес рассказал, что на рассвете нашел десяток мертвых овец в своем загоне. Некоторые нетронутые животные, похоже, замерзли на месте, очевидно, погибли в результате шока, вызванного таинственным нападением. Фрага сказал, что несколько уцелевших членов стада были напуганы. По его словам, самое удивительное было то, что его сторожевые собаки ничего не обнаружили.

Фермер заявил: "Это ненормально, мои собаки должны были бы лаять, они бы защищали стадо. Но их будто что-то парализовало".

Эти два нападения заставили местных жителей заподозрить, что чупакабра вернулась в этот район.

Мифического зверя в мексиканском регионе не видели уже более двух десятилетий. Следователи говорят, что наиболее вероятно, что животные были убиты койотами или стаей диких собак. Но владельцы скота не уверены в этом.

Согласно сообщениям, фермеры предупредили власти, что самостоятельно возьмутся за дело, если виновник не будет пойман в ближайшее время. Они установили более крепкие ограды вокруг своего скота в ответ на вероятные нападения демонов.

