Чупакабра

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В Черниговской области начали отстрел хищных животных, численность которых, по словам охотников, существенно выросла за годы полномасштабной войны. Среди них — лисы, волки, енотовидные собаки и шакалы.

Об этом сообщает медиа «Время Черниговское».

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Отстрел хищников на Черниговщине: почему охотники взялись за лис и шакалов

С 7 ноября в общинах Черниговской области начали регулировать численность хищных животных путем отстрела. По словам охотников, после многолетнего перерыва в охоте лис стало больше, они все чаще появляются вблизи домов, в садах, на полях и даже у детских садов. Животные нападают на домашнюю птицу, а местные жители опасаются распространения бешенства.

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«Жалоб на нападения лис на хозяйства очень много. Каждые выходные кто-то и обращается. Лисицы расплодились и охотятся на уток, индоуток, кур, бегают по улицам населенных пунктов и прямо возле детских садов. Это опасно. Как вдруг бешенство? Плюс люди вложили такие деньги, а тут вдруг все уничтожено… это очень тяжело», — рассказал первый заместитель поселкового председателя Варвы Виктор Гармаш.

Как происходит отстрел хищников в Черниговской области и сколько это стоит

К мерам присоединяются охотничьи бригады. В Бобровичи во время первого выхода три бригады застрелили трех лис. Отстрел разрешен в среду, субботу и воскресенье. Охотиться в лесах и ближе 500 метров от населенных пунктов запрещено. В то же время охотники работают на болотах, полях, в садах, посадках и кустах.

Дополнительные расходы из местных бюджетов не предусмотрены: участники работают за свой счет, уплачивают членские взносы и оформляют необходимые документы.

«В группу записался. Желающих много. Бесплатно. Охотники платят членские взносы. И нужен ежегодный обмен контрольных карт. Это гривна семьдесят плюс банковские услуги», — рассказал пенсионер из Бобровицы Алексей Лысенко.

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Чупакабра или шакал: что за зверя застрелили под Куликовкой

Отдельное внимание привлек случай около Куликовки. Там охотники застрелили животное, которое по описаниям напоминало чупакабру — мифическое существо, которому приписывают нападения на домашних животных. Однако глава Черниговской областной организации Украинского общества охотников и рыбаков Евгений Кучеренко не торопится с мистическими версиями: по его мнению, это мог быть шакал.

«Под Куликовкой застрелили зверя, по описаниям похожего на чупакабру. Но я склонен к тому, что это шакал», — рассказал он.

Напомним, ранее ТСН.ua рассказывал о загадочных нападениях на домашних животных в Мексике. Фермеры жаловались, что неизвестное существо убивает коз и овец, оставляя на их телах странные следы. Из-за этих случаев местные жители снова заговорили о чупакабре — мифическом хищнике, которому приписывают нападения на домашний скот.

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