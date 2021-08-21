"Чувствовал себя избранным": британский пловец встретил во время заплыва полсотни акул

"Чувствовал себя избранным": британский пловец встретил во время заплыва полсотни акул

Мужчина не получит серьезных повреждений.

Британский пловец Оли Раш во время ночного заплыва наткнулся на 50 акул.

Впрочем, мужчина не ушел от них, пишет издание Daily Mail.

Отмечается, что 36-летний плавец готовится к соревнованиям по скоростному плаванию вокруг острова Уайт. Вечером он решил поплавать недалеко от Дорсета. Рядом на байдарке был его друг.

Оле Раш отплыл на 70 метров от берега. Среди воды он почувствовал удар в ногу. Когда его друг подсветил воду фонариком, то они увидели рядом полсотни гладких гончих акул рядом. Они окружали рядом в течение 15 мин. Акулы нападали на его руки и ноги. Серьезных повреждений он не получил.

На вопрос: почему не бежал, он сказал, что решил наслаждаться "фантастическим опытом", ибо "чувствовал себя избранным".

Как сообщалось, рейнджер и дайвер Крейг Нисбет, ныряя в воду у берегов шотландского архипелага Сент-Килда, увидел у себя редкую акулу, которая находится под угрозой исчезновения. Хищная рыба проплывала рядом с мужем.

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