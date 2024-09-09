Чужой кот спас жизнь женщины, предупредив ее о раковой опухоли: что он делал

Умный котик спас жизнь женщины, предупредив ее о раковой опухоли.

Об этом пишет Daily Star.

Саима Афзал была смущена поведением Кэта, когда тот продолжал нажимать на одно и то же место на ее груди. Помесь мейн-куна и табби залезал на грудь Саимы, несмотря на то, что его отталкивали.

52-летняя Саима сначала связывала боль с предварительным диагнозом "плеврит", но обнаружила опухоль, которую, по ее словам, не нашла, если бы не вмешался Кэт. Четвероногий заметил что-то нехорошее, что оказалось диагнозом рака молочной железы.

Саима Афзал и Кэт / Фото: Saima Afzal MBE/SWNS

Саима перенесла лампэктомию и последующую операцию по удалению лимфоузлов и говорит, что Кэт спас ей жизнь.

Удивительно, но кот даже не принадлежал ей, ведь Афзал взяла его к себе, когда ее брат был вынужден оставить животное и уехать в университет, а другие ее сестры страдали аллергией.

Она сказала: "Думаю, это была судьба. Представьте, если бы я не ответила на телефонный звонок брата в тот день? Я думаю, что он должен был быть в моей жизни. Я приютила его, а он отблагодарил меня тем, что спас мне жизнь. Он делал это некоторое время, у меня началась боль в шее и головная боль, и я не могла понять, почему. Оказалось, что это было из-за того, как росли опухоли. Он фактически точно определил опухоль. Он продолжал разминать и надавливать на ту же область. Он садился мне на живот и на грудь, а я отталкивала его, потому что это причиняло еще большую боль".

Кэт / Фото: Saima Afzal MBE/SWNS

Саима, активистка, специализирующаяся на проблеме насилия над женщинами и девушками, позвонила своему врачу в мае в 2017 году. В следующем месяце ее направили на анализы, выявившие вторую стадию инвазивного рака 1 степени. Женщине удалили опухоль и все лимфатические узлы под правой рукой, и она прошла курс лучевой терапии. Она также принимает блокаторы эстрогена.

Она сказала: "Он даже не должен был у меня появиться, я получила его от своего брата. Он ехал в университет, а там не разрешали держать домашних животных, а у других моих сестер аллергия, поэтому он не мог оставаться в доме моих родителей. Сначала у меня тоже была аллергия, но мне не хватило духу отдать его в благотворительную организацию, потому что я где-то читала, сколько кошек нужно усыплять, потому что благотворительные организации не могут с этим справиться. Поэтому я запаслась антигистаминным препаратом, и с тех пор он стал моим прекрасным маленьким малышом".

Саима Афзал / Фото: Saima Afzal MBE/SWNS

После установления диагноза у Саимы осталось постоянное повреждение нерва в правой половине тела, а ее зрение ухудшилось из-за лекарств, которые она вынуждена принимать.

Ей помогли коллеги с ее некоммерческой организации SAS Rights, которую она основала в 2016 году, чтобы дать голос и предложить практическую поддержку мусульманским женщинам.

Саима добавила: "Мне повезло, что я смогла позволить себе поддержку после установления диагноза, но как быть с теми, кто не может? Мы здесь для всех, кто нуждается в помощи. Я знаю, как тяжело бороться, выздоровление стоит недешево – поэтому я стараюсь сделать так, чтобы другие нуждающиеся в помощи не сдерживались из-за денег. Когда я заболела, я сосредоточилась на группе и помогла ей развиваться. Мы - группа женщин, которые помогают друг другу, и они действительно помогли мне, и она выросла. Возможно, если бы я не заболела раком, она бы не росла так быстро".

Напомним, гипотезы и факты, почему кошка ложится на больное место, а коты спят с человеком. Многие слышали о целебных свойствах кошек, например, о том, что животное знает, где у человека болит, поэтому ложится на больное место и лечит его.

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