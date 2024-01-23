Цифровой детокс: 10 человек, которые выдержат месяц без телефона, получат 10 тысяч долларов

Американская компания по производству йогурта предлагает заплатить 10 000 долларов участникам, которые проведут месячный цифровой детокс.

Об этом пишет upi.com.

Совершеннолетним участникам нужно на месяц отказаться от своего телефона. Программа принимает заявки до 31 января. Для участия необходимо объяснить в эссе со 100–500 слов, почему нужен смартфон, и описать, как программа может повлиять на их жизнь. Будет выбрано десять человек, и им придется хранить свои смартфоны в течение одного месяца в сейфе, предоставленном Siggi's.

"Мы верим в возможность прожить более простую жизнь с меньшим количеством отвлекающих факторов. Одним из самых больших таких факторов в нашей жизни сегодня является наш телефон. На самом деле, среднестатистический человек ежедневно тратит 5,4 часа на свои телефоны", — говорится на веб-сайте компании.

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Выбранные победители, которые завершат программу, получат 10 000 долларов, сейф для своего телефона, запасной "добрый старый телефон-раскладушку" с предоплаченной SIM-картой в течение одного месяца и трехмесячный запас йогурта.

Напомним, в одной из стран ЕС можно купить дом в городе за 13 евроцентов. Власти таким образом хотят увеличить население города.

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